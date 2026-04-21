Delfina Gómez reconoce a Pfizer por su impacto en salud y desarrollo en el EdoMéx

Toluca, Méx..- En el marco del 75 aniversario de Pfizer México, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó la relevancia de la empresa en el desarrollo económico y social del país, al tiempo que subrayó su contribución al bienestar de millones de personas a través del acceso a medicamentos e innovación en salud.

Acompañada por el secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowits, y el presidente y director general de la farmacéutica, Juan Luis Morell, la mandataria estatal encabezó la ceremonia conmemorativa en la planta de la compañía en Toluca, donde enfatizó que la presencia de la empresa ha sido clave para consolidar al EdoMéx como un polo industrial, logístico y comercial.

Gómez Álvarez destacó el valor social de la industria farmacéutica, al señalar que el impacto de Pfizer trasciende lo económico. “Hoy celebramos a una empresa que no solo ha sido parte del desarrollo de México, sino que ha llevado esperanza a miles de familias. Sus productos hacen la diferencia en la vida de quienes enfrentan una enfermedad”, expresó.

La gobernadora recordó que la relación entre la entidad y la farmacéutica se remonta a la década de 1950, con la planta en Toluca, lo que ha permitido consolidar a la empresa como líder en el sector, con una amplia capacidad de distribución nacional y regional.

Destacó que el Estado de México ofrece condiciones propicias para la inversión, en línea con el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2029, particularmente en el eje de empleo digno y desarrollo económico.

“El tener una empresa como Pfizer no solo impacta en la salud, sino también en la generación de empleos, la activación económica y el fortalecimiento de nuestras comunidades”, afirmó.

Asimismo, reiteró el compromiso de su administración para facilitar la operación y expansión de empresas mediante la simplificación de trámites, mejoras en infraestructura y el fortalecimiento de la formación educativa, con el objetivo de responder a las necesidades del sector productivo.

La mandataria también vinculó estas acciones con la política nacional de salud impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien refrendó su respaldo para ampliar el acceso a servicios médicos de calidad, especialmente para los sectores más vulnerables.

“Seguiremos trabajando de manera coordinada para garantizar mejores servicios de salud y condiciones de vida para quienes más lo necesitan”, puntualizó.

En su intervención, el secretario de Salud, David Kershenobich, reconoció lo que Pfizer ha significado para la salud de las y los mexicanos. “Si uno se detiene a pensar en el número de personas beneficiadas a lo largo de 75 años, estamos hablando de una dimensión enorme”, expresó.

El funcionario destacó que la experiencia reciente de la pandemia de COVID-19 evidenció la importancia de contar con una industria farmacéutica sólida y comprometida. “La salud no distingue condición social, religión o nivel económico. Es un aspecto profundamente humano, y ahí es donde adquiere relevancia la presencia de empresas como Pfizer, que acompañan al sistema de salud en momentos críticos”, señaló.

Adelantó que el Gobierno federal busca fortalecer la colaboración con la compañía en áreas estratégicas, como el desarrollo de la industria farmacéutica nacional, la investigación científica y la transferencia tecnológica.

Asimismo, reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacando su interés en garantizar tratamientos de calidad y acceso equitativo a la innovación médica.

Por su parte, Juan Luis Morell subrayó que trabajar en el sector salud implica incidir directamente en el desarrollo del país. “Trabajar en salud es trabajar en el futuro de México. Desde hace 75 años hemos colaborado con el gobierno para fortalecer el sistema sanitario y ampliar el acceso a la innovación”, afirmó.

El directivo enfatizó que uno de los principales objetivos de Pfizer es garantizar que ningún paciente se quede sin alternativas de tratamiento, destacando el impacto tangible de sus productos en la vida cotidiana.

“Cuando una vacuna llega a un centro de salud, puede salvar la vida de bebés, madres o adultos mayores. Cuando un tratamiento oncológico está disponible, brinda más tiempo y mejor calidad de vida. Eso es lo que nos mueve todos los días”, explicó.

Morell detalló avances concretos en materia de vacunación, como la producción de la vacuna contra el neumococo en la planta de Toluca, la cual ha contribuido a reducir hospitalizaciones y generar ahorros significativos al sistema de salud. También destacó la evolución de las vacunas contra COVID-19, ahora con tecnologías que permiten su distribución en condiciones más accesibles.

Además, anunció la incorporación de nuevas soluciones médicas, como la vacuna contra el virus sincicial respiratorio y tratamientos innovadores para enfermedades raras, cáncer y padecimientos cardiometabólicos.

El directivo subrayó que la empresa cuenta con más de mil colaboradores en el país y mantiene una inversión constante, lo que refleja su confianza en el potencial de crecimiento de México.

Durante el evento, también participó Eduardo Clark García Dobarganes, quien destacó los avances en negociaciones para la adquisición de insumos médicos y el incremento en el acceso a terapias innovadoras.

Señaló que la colaboración con Pfizer ha permitido ampliar la cobertura de tratamientos especializados y vacunas, al tiempo que se promueve un modelo que combina eficiencia en costos con inversión en el país.

Las autoridades coincidieron en que la coordinación entre el sector público y privado será fundamental para enfrentar los desafíos actuales del sistema de salud, desde el envejecimiento poblacional hasta la creciente demanda de servicios médicos.

Con este aniversario, Pfizer reafirma su papel como un actor clave en la salud pública en México, mientras que el Estado de México consolida su posición como un centro estratégico para la industria farmacéutica en la región.

En el evento estuvieron Laura González Hernández, Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de México; Celina Castañeda de la Lanza, Secretaria de Salud del Estado de México; Imelda Rocío Guzmán Cervantes, Comisionada de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, COFEPRIS; Nick Lagunowich, Presidente Global de Mercados Emergentes de Pfizer, y Diana Cruz Salazar, Directora de la Planta Pfizer Toluca.