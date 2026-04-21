Alcaldesa Ana Muñiz entrega andador renovado a comunidad estudiantil del barrio La Concepción

San Mateo Atenco, Méx.- En el Barrio La Concepción, la alcaldesa Ana Muñiz Neyra recorrió el andador de acceso al Jardín de Niños Carlos Hank González, que fue rehabilitado para mejorar las condiciones en las que la comunidad estudiantil aprende y convive.

La renovación del andador también permite mantener el entorno escolar más agradable y seguro; por ello, vecinas, vecinos, autoridades auxiliares e integrantes del Cabildo y de la comunidad escolar, celebraron la obra realizada en cumplimiento de la promesa hecha por la presidenta municipal.

Es importante destacar que, de forma previa, la mandataria Ana Muñiz participó en la ceremonia de Honores a la Bandera en el preescolar, donde agradeció la oportunidad de visitarlos y ratificó su compromiso de dignificar los espacios públicos en los que se desenvuelve la niñez atenquense.

La alcaldesa señaló que el mejoramiento del andador atendió la necesidad de otorgar a la escuela un acceso digno y no un camino de tierra que generaba dificultades para estudiantes y docentes: “también rehabilitamos integralmente el drenaje sanitario; así cumplimos y dimos el extra, porque la confianza de la gente es lo más valioso que podemos conservar.”

Además, informó que, en esta zona, el Gobierno Municipal tiene 32 cámaras de videovigilancia y 453 comercios y escuelas están conectados al Centro de Mando Municipal C4, para asegurar una atención inmediata en caso de emergencia. Subrayó que, como presidenta del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública Región 14 Toluca, impulsa la coordinación y el trabajo conjunto para asegurar la protección a la población.

Asimismo, destacó que durante su administración el Barrio La Concepción ha sido beneficiado con la rehabilitación y pavimentación de espacios públicos y varias vialidades; con mejoras hidráulicas y sanitarias; con el fortalecimiento del sistema de agua potable y el mantenimiento de canales para prevenir inundaciones, además de los programas permanentes de limpieza, salud, bienestar animal y apoyos educativos.

La presidenta municipal finalizó haciendo mención de que su gobierno mantiene un trabajo cercano a la ciudadanía y enfocado en resultados, “el gobierno municipal sigue trabajando todos los días, sin descanso, porque nuestro compromiso es cumplir y responder a la confianza de la gente”, puntualizó.