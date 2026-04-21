Tecnológico de San Felipe del Progreso innova en losa de alta resistencia

San Felipe del Progreso, Méx.– El Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso (TESSFP), del Gobierno del Estado de México, obtuvo el título de Modelo de Utilidad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), por el desarrollo de una losa de concreto que aumenta la resistencia de las construcciones.

Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), señaló que este logro académico y tecnológico se inscribe en la política educativa de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, comprometida con la generación de soluciones a las necesidades de la entidad, con un enfoque humanista centrado en la comunidad y el bienestar.

El titular de la SECTI precisó que el Modelo de Utilidad que otorgó el IMPI a este proyecto del TESSFP, denominado “Losa de concreto armado compuesta de un mallado metálico tridimensional para aplicaciones de alta ductilidad y resistencia mecánica”, estará vigente por 15 años. El proyecto incorpora un mallado metálico sumergido en concreto con fibra que aumenta la ductilidad y la resistencia mecánica, además de reducir el consumo de energía ante cargas estáticas, dinámicas y oscilantes.

Hernández Espejel destacó que con esta invención se podrá construir vivienda social más segura y duradera, además de infraestructura educativa, de salud y urbana, incluyendo puentes y sistemas hidráulicos como muros para almacenamiento de agua o fluidos a presión, lo que contribuye a la seguridad y funcionamiento de las edificaciones.

Cabe señalar que el proyecto del TESSFP representa un avance importante en la ingeniería civil, al ofrecer una alternativa más duradera y eficiente, sobre todo en zonas de alta actividad sísmica o con condiciones de carga exigentes, como ocurre en diversas regiones del Estado de México.