Alistan actividades para conmemorar 100 años de organización magisterial en el SMSEM

Toluca, Méx.- El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) celebrará el centenario de un hito que se considera el origen de la organización magisterial en la entidad y que se remonta al 30 de abril de 1926 con la fundación de la Sociedad Mutualista de Maestros “Ánfora”, para ello, Jenaro Martínez Reyes, Secretario General, ha instruido la realización de actividades para conmemorar este hecho histórico.

Las actividades se desarrollarán en las instalaciones sindicales de Santa Cruz Atzcapotzaltongo, en Toluca, donde se presentará una exposición documental e histórica, además de espacios de diálogo y participación dirigidos a la base magisterial.

Hace cien años, veinte profesoras y cinco profesores sentaron las bases de una organización que buscaba respaldo colectivo frente a las condiciones laborales de la época. Un siglo después, ese esfuerzo se refleja en un sindicato que agrupa a más de 105 mil maestras y maestros en todo el Estado de México.

Hoy, el SMSEM cuenta con presencia en las 14 regiones sindicales, 22 Centros de Desarrollo y Bienestar Infantil, cuatro casas de descanso, un centro recreativo y el Centro de Especialidades Odontológicas, infraestructura que ha crecido a la par de su membresía.

En ese contexto, el complejo de Santa Cruz Atzcapotzaltongo —donde actualmente se brinda atención en nuevas oficinas— concentra espacios como canchas deportivas, salones de usos múltiples, auditorios y la Plaza de la Unidad Sindical, sede de los eventos masivos más representativos del magisterio mexiquense.

El programa conmemorativo iniciará el 20 de abril con la siembra de un ahuehuete, símbolo de permanencia, seguida de la apertura de galerías con material histórico. En los días posteriores se realizarán conversatorios con docentes que han participado en distintas etapas del sindicato, así como una caminata conmemorativa y la develación de una placa alusiva.

El Secretario General del SMSEM, Jenaro Martínez Reyes, convocó a las maestras y los maestros a participar en estas actividades y reconocer el camino recorrido por el magisterio mexiquense a lo largo de un siglo.

Esta conmemoración representa el arranque de las actividades que el sindicato desarrollará durante el mes de mayo, en el marco del Día del Trabajo y el Día del Maestro.