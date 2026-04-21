Estudiantes de San José del Rincón participarán en competencia nacional de robótica

Toluca, Méx.- Estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica No. 33 “Valentín Gómez Farías”, del municipio de San José del Rincón participarán el próximo 25 de abril en una competencia nacional en el municipio de Texcoco, luego de consolidarse como campeones y subcampeones en distintos certámenes previos.

El grupo representará a su comunidad con tres proyectos tecnológicos desarrollados por las y los alumnos, quienes han destacado por su disciplina, trabajo en equipo y constancia, pese a los retos sociales que enfrenta esta región del Estado de México.

Bajo la dirección de su coach, Marisol Celele Mendoza, los jóvenes han fortalecido no sólo sus conocimientos técnicos, sino también habilidades de liderazgo, confianza personal y organización colectiva.

Fueron apoyados a través de la organización de la familia Vívelo, Trasciende 54 y Lobos Dux, se impulsaron diversas acciones de recaudación, entre ellas la rifa de una motocicleta, con la que se obtuvieron más de 95 mil 700 pesos.

Por lo que este esfuerzo permitió abrir oportunidades reales para la juventud rural y fortalecer la confianza de los estudiantes en sus propias capacidades.

Las y los alumnos agradecieron a quienes respaldaron su participación y aseguraron que darán su máximo esfuerzo para poner en alto el nombre de su escuela, de San José del Rincón y de todas las personas que hicieron posible este objetivo.

La historia de Venabots refleja cómo el talento juvenil, acompañado del trabajo comunitario, puede superar barreras y generar nuevas perspectivas de desarrollo.