Comerciantes del tianguis de la Aviación denuncian que han sufrido asaltos

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- La líder de la organización de comerciantes “Lázaro Cárdenas”, Elba Castaño García, denunció que desde su traslado del Mercado Juárez al tianguis de la Aviación, los comerciantes enfrentan graves problemas de inseguridad, incluyendo asaltos constantes tanto a vendedores como a compradores.

De acuerdo con la representante, los comerciantes comienzan a instalarse desde la noche del jueves, y la actividad comercial arranca alrededor de la 1:00 de la madrugada, lo que ha sido aprovechado por grupos delictivos armados que ingresan a los pasillos del tianguis.

“Desde el día jueves llegamos a nuestro lugar de trabajo y ya hay actividad de mayoreo. Esto ha dado motivo a que gente armada entre a los pasillos”, señaló.

Castaño García indicó que en lo que va del mes se han registrado al menos cuatro asaltos con violencia, situación que se agrava por la falta de alumbrado público en la zona. “No tenemos luz, todo está oscuro. La única iluminación es la que nosotros mismos ponemos, lo que facilita que los delincuentes actúen sin ser percibidos”, explicó.

Además, destacó la insuficiente presencia policial para cubrir la extensión del tianguis, que abarca aproximadamente un kilómetro, lo que dificulta la vigilancia efectiva.

Otro problema señalado es el bloqueo del circuito donde se instala el tianguis, lo que impide el acceso de servicios de emergencia como policías y bomberos. “Estamos en una bomba de tiempo. Si ocurre un accidente, tenemos que sacar a los compañeros en cobijas o carretones hasta la calle”, advirtió.

La líder comercial afirmó que han solicitado al gobierno municipal el incremento de elementos de seguridad y una estrategia integral para ordenar el comercio y liberar los accesos. Sin embargo, acusó que persisten irregularidades debido a presuntos amparos que permiten la instalación de más puestos en zonas no autorizadas.

Finalmente, hizo un llamado urgente a las autoridades para intervenir y evitar una tragedia mayor. “Si llegara a ocurrir una estampida, no sabemos qué pasaría”, concluyó.