Abraham Yacaman impulsa gira internacional y nuevo modelo de enseñanza musical

Toluca, Méx.- Más allá de los escenarios convencionales, la música encuentra hoy nuevos espacios de proyección internacional a través del académico y músico Abraham Yacaman, quien ha puesto en marcha una serie de giras estratégicas para posicionar su modelo educativo la “Nueva Didáctica Latinoamericana”, como una propuesta innovadora frente a los retos actuales de la industria musical.

El primer destino es Colombia, donde el especialista mexiquense llevará su visión a instituciones de alto prestigio como la Universidad de Antioquia, la Red de Escuelas de Música de Medellín, la universidad MUTAR y Bellas Artes de Medellín, además de diversos centros culturales de la región antioqueña.

En entrevista para El Valle, refirió que en estos espacios presentará la conferencia “La Música Tradicional como Pasaporte Cultural”, una propuesta que plantea una ruta distinta para los artistas contemporáneos, al priorizar la autenticidad y el arraigo frente a la estandarización promovida por algoritmos y plataformas digitales.

Informó que la gira no solo representa una serie de presentaciones académicas, sino una estrategia de internacionalización de la llamada “Nueva Didáctica Latinoamericana”, modelo que ya integra a investigadores de al menos diez países y que busca legitimar los ritmos tradicionales dentro de los sistemas formales de enseñanza musical.

En un contexto donde la industria musical global se encuentra marcada por el dominio de plataformas de streaming, el trabajo de Abraham Yacaman introduce el concepto de “soberanía rítmica”, una postura que reivindica la riqueza de las tradiciones locales como eje de desarrollo artístico y profesional.

Miembro votante de los Latin Grammy y los Grammys Awards, el académico sostiene que el circuito de la World Music ofrece mayores oportunidades de proyección internacional para los artistas que buscan diferenciarse en un mercado saturado.

Como parte de esta estrategia integral, el próximo 26 de abril se llevará a cabo la presentación de tres publicaciones que consolidan su trabajo de investigación. Entre ellas destacan “El compás de 6/8 en la música mexicana: identidad y tradición en la educación musical” y “Tlaxinque: compendio de música tradicional de Xalatlaco, Estado de México”, obra que rescata el patrimonio sonoro de esta región mexiquense.

A estas se suma el primer método especializado para la enseñanza del compás de 6/8, considerado una herramienta innovadora para la transmisión de conocimientos musicales tradicionales en contextos académicos. Aunado a esto tendrá una serie de conciertos donde plasma está visión de su trabajo junto con el quinteto de saxofones “Sonidos de mi Tierra”.

El impacto de su propuesta ha sido reconocido recientemente en los Premios Internacionales Fénix de Colombia, donde fue galardonado como “Mejor Artista Revelación”, destacando su capacidad para transformar la tradición en una propuesta contemporánea con alcance internacional.

Desde su labor al frente del Centro de Investigación y Documentación de Músicas Tradicionales de Xalatlaco, Yacaman ha impulsado una red de colaboración que conecta a países como Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Chile y Cuba, consolidando al Estado de México como un eje emergente de gestión cultural en la región.

Así, a través de estas giras, publicaciones y alianzas internacionales, el proyecto liderado por Abraham Yacaman no solo reivindica la música tradicional, sino que la posiciona como una herramienta estratégica para el desarrollo cultural y la proyección global de América Latina.