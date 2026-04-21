Docentes del EdoMéx dialogan sobre la importancia del lenguaje musical en educación preescolar

Texcoco, Méx.- Más de mil 100 educadoras y educadores participaron en el encuentro estatal “Día de la Educadora y el Educador: la importancia de los ritmos, cantos y juegos en preescolar”, organizado por el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).

Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, señaló que el ritmo, el canto y el juego forman parte de prácticas que enriquecen el aprendizaje en los primeros años, en congruencia con los principios de la Nueva Escuela Mexicana.

Durante la jornada, el especialista Ricardo Secundino Méndez impartió la conferencia “El lenguaje musical en educación preescolar”, en la que compartió herramientas prácticas para su aplicación en el aula.

El programa incluyó la obra de teatro “Pequeñas grandes historias de un tal Shakespeare”, a cargo de la Escuela de Bellas Artes de Toluca, así como la danza tradicional “Boda otomí” y la participación de la Banda Monumental de la Escuela Normal de Chalco.

Con estas actividades se reconoce el valor del arte en la educación, al favorecer la expresión, la creatividad y la convivencia desde edades tempranas. La SECTI refrenda su trabajo en la formación docente, con acciones orientadas a fortalecer la práctica educativa desde un enfoque cercano, humanista y con sentido social.