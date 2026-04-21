Colonos respaldan agenda legislativa de Elías Rescala

Naucalpan, Méx.- El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Elías Rescala, se reunió con integrantes de la Asociación de Colonos de Ciudad Satélite, con quienes compartió los avances de su agenda legislativa enfocada en atender las principales demandas de las familias de Naucalpan.

En el encuentro, el legislador compartió la agenda legislativa en materia de seguridad que impulsa su bancada y que atiende directamente las peticiones de las y los naucalpenses para vivir en paz.

Además, detalló su iniciativa para que la Ciudad de México pague por la basura que envía a los municipios mexiquenses, principalmente a Naucalpan.

“Traigo resultados, los resultados que prometí en campaña estos resultados que hablan de mi trabajo, que hablan de lo que se ha construido”, dijo Rescala.

Los representantes vecinales coincidieron en que la agenda del diputado Elías Rescala responde a problemáticas reales que enfrentan diariamente las familias de la zona.

José Luis Ramos Gutiérrez, presidente de la Asociación de Colonos, señaló que problemas como la inseguridad, la escasez de agua y el manejo de residuos requieren atención inmediata y soluciones de fondo, como las propuestas por su diputado.

“Es un hombre joven que trae un empuje increíble, se siente la vibra luego, luego y las iniciativas que él ha propuesto son problemas que está viviendo Satélite, son situaciones que nos afectan directamente y para mí ha sido un día realmente redondo que haya estado aquí con nosotros y que haya platicado con toda la mesa directiva”, dijo Ramos Gutiérrez.

En la reunión estuvieron presentes el diputado suplente del distrito 32, Aldo Manzo, y los integrantes de la mesa directiva de la Asociación de Colonos, quienes afirmaron que la cercanía del diputado Elías Rescala fortalece la confianza ciudadana y consolida una relación más efectiva entre sociedad y gobierno.