INE EdoMéx llama a ciudadanía a integrar consejos electorales locales y distritales

Toluca, Méx.- El INE Estado de México invita a la ciudadanía mexiquense a participar en el proceso de selección de las Consejerías Electorales de los Consejos Local y Distritales, con el objetivo de fortalecer la organización de los procesos electorales y promover la participación en la vida democrática del país.

La convocatoria está dirigida a personas interesadas en contribuir de manera activa en las tareas electorales, aportando su experiencia, compromiso y visión ciudadana en la toma de decisiones que garantizan elecciones libres y transparentes.

Las Consejerías Electorales desempeñan un papel fundamental en la supervisión y desarrollo de las actividades electorales en la entidad, por lo que su participación resulta clave para el fortalecimiento de la democracia.

La ciudadanía interesada puede consultar la convocatoria y el número de vacantes en la entidad mexiquense a través de: https://ine.mx/integracion-consejos-locales-distritales-2026-2027/; el registro de aspirantes se llevará a cabo del 1 al 15 de mayo de 2026, a través de la plataforma en línea del INE. Una vez concluido el registro en línea, dentro del mismo periodo deberán acudir con su documentación correspondiente para validar la información proporcionada a la Junta Local Ejecutiva con sede en Toluca de Lerdo o en alguna de las 40 Juntas Distritales de la entidad de lunes a viernes en un horario de 8:30 a las 16:00 horas.

El INE Estado de México refrenda su compromiso de impulsar la participación ciudadana en la entidad e invita a todas las personas que cumplan con los requisitos a sumarse a este proceso.

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