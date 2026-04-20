Se crearán 8 coordinaciones regionales con liderazgos de “Mexiquenses de Corazón”: Hernández

Toluca, Méx.- El consejero de Morena, Maurilio Hernández González delineó la ruta organizativa de la agrupación “Mexiquenses de Corazón” la cual dijo, apostará por una estructura regional colegiada que integrará a actores políticos con peso territorial, más allá de los cargos formales que ostenten.

En entrevista, el también legislador local, explicó que la base de este esquema estará conformada por representantes municipales, entre ellos diputados locales y federales, así como liderazgos regionales que, aun sin ocupar actualmente un cargo público, cuenten con presencia e influencia en sus comunidades.

Dijo que fue aprobado en el Consejo de “Mexiquense de Corazón”, que se establecerán 8 coordinaciones regionales en el Estado de México, en las diferentes regiones, en la zona norte, sur, sur 2, zona oriente, oriente 2, norponiente, del Valle de Toluca y Valle de México, cada una con un colegiado de entre 40 y 45 integrantes, lo que permitirá una toma de decisiones más amplia y representativa en cada zona.

Como parte de la operación interna, cada coordinación contará con una secretaría ejecutiva encargada de organizar los trabajos, llevar el registro de actividades y convocar a los integrantes, con el objetivo de dar orden y continuidad a la estructura.

Hernández González, dijo que ello, busca consolidar una red política territorial con capacidad de articulación y movilización, en un contexto donde las organizaciones buscan fortalecer su presencia de cara a los próximos escenarios electorales.