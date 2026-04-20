Operativo permite asegurar en Villa Guerrero vehículo con reporte de robo

Villa Guerrero, Méx. – A través de un operativo interinstitucional, los elementos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y Policías Municipales, aseguraron un vehículo con reporte de robo, armamento, cartuchos útiles y equipo táctico.

Esta acción se realizó en la localidad de Zacango, Villa Guerrero, donde a través de Grupos de Coordinación, se informó sobre una camioneta en aparente estado de abandono, por lo que personal de las instituciones de Seguridad se trasladó al punto para una verificación.

Los uniformados confirmaron que la unidad contaba con reporte de robo con violencia. registrado el pasado 20 de enero de 2026 en el municipio de Metepec, por lo que procedieron a su aseguramiento.

Durante la revisión del vehículo, los oficiales localizaron en su interior un arma larga tipo AK-47 calibre 7.62×39 milímetros, un arma corta calibre 25 milímetros, algunos cartuchos útiles, así como cargadores de distintos calibres.

Aunado a lo anterior, también se lograron asegurar dos chalecos tácticos balísticos, resaltando que, uno de ellos con una placa con leyenda alusiva a un grupo delictivo.

No obstante, el vehículo, las armas, cartuchos y equipo táctico fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, donde se iniciarán las investigaciones para poder determinar su procedencia y posibles vínculos con actividades ilícitas.