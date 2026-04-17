Vecinos de Lomas Anáhuac reconocen trabajo y liderazgo de la alcaldesa de Huixquilucan

Huixquilucan, Méx.- Durante una reunión del programa “Huixquilucan Contigo 24/7” en el fraccionamiento Lomas Anáhuac, la alcaldesa Romina Contreras dio a conocer, que de acuerdo con el último Ranking de Alcaldes de la empresa Demoscopia Digital, fue calificada como la mejor presidenta municipal del Estado de México, al obtener una aprobación ciudadana de 69.4 por ciento, con lo que suma 51 ocasiones consecutivas en esta posición.

Dijo a los vecinos y vecinas que, de acuerdo con Demoscopia Digital, una vez más, “somos el gobierno mejor calificado del Estado de México y seguimos siendo un referente en nuestro país. Agradezco la confianza que las y los huixquiluquenses mantienen en nuestro gobierno. Continuaremos retribuyendo su confianza con un modelo de gobierno eficiente, cercano con la gente y que apuesta por el desarrollo de obras y acciones que benefician la calidad de vida”, expresó la presidenta municipal.

Derivado de lo anterior, Romina Contreras apuntó que estos resultados son parte del programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, pues, mediante esta iniciativa, se recorren y visitan las comunidades, colonias y fraccionamientos del municipio para atender y escuchar de manera directa las demandas de la población, con el objetivo de fomentar una participación ciudadana y un trabajo en equipo entre gobierno y sociedad para brindar soluciones eficientes que impacten en su día a día.

Visiblemente satisfecha, Romina Contreras Carrasco, dijo a los presentes, que ratificó su liderazgo como la alcaldesa mejor evaluada del Estado de México en cuanto a aprobación ciudadana, como resultado de un modelo de trabajo orientado al desarrollo de obra pública, el fortalecimiento de los servicios públicos, atención en las áreas de salud, educación y seguridad, que mantienen al territorio como un referente de paz y tranquilidad

Durante la jornada de “Huixquilucan Contigo 24/7”, se supervisaron diversos servicios públicos, como el balizamiento de guarniciones, cebras de pasos peatonales, topes, boca calles y sentidos de circulación, limpieza en glorietas y calles principales, así como el retiro de árboles secos.

Vecinos del fraccionamiento Lomas Anáhuac, reconocieron al Gobierno de Huixquilucan por implementar un semáforo entre el cruce de las vialidades de Palma Criolla y Jesús del Monte, pues funciona para regular el flujo de vehículos y apoyar el paso de peatones en intersecciones, ordenando el tránsito y aumentando la seguridad vial para prevenir accidentes.

“Hemos pedido varias cosas y, a través de su esfuerzo y el trabajo, se nos ha cumplido, se nos ha dado una respuesta positiva. Soy bastante escéptico al dar las gracias a la autoridad y ahora en especial mis respetos doctora Romina, porque veo que sí se está trabajando”, expresó el vecino Jesús Carrera.