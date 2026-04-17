Detienen en San Mateo Atenco a dos sujetos por presuntos delitos contra la salud

San Mateo Atenco, Méx. – La respuesta inmediata por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) hizo que dos hombres fuesen detenidos con ayuda de los elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Policía Municipal, por delitos contra la salud.

Luego de llevar a cabo recorridos de seguridad para inhibir delitos de alto impacto dentro del operativo coordinado en el Barrio de Guadalupe, en San Mateo Atenco, se apreció a dos hombres en actitud sospechosa, quienes al notar la presencia de las fuerzas de seguridad pretendieron huir en direcciones opuestas sin lograr su cometido.

Al ser detenidos Francisco “N”, y Brandon “N”, de 19 y 22 años de edad, respectivamente, se les encontró 53 envoltorios con una sustancia verde y seca con características similares de la marihuana, mismos que estaban marcados con una fresa y el número 50.

Los sujetos detenidos señalaron pertenecer a un grupo criminal con orígenes en el estado

Michoacán y pertenecer a una célula delictiva con actividad en municipios del Valle de Toluca; de igual forma aseguraron estar relacionados con el homicidio de un hombre el pasado 28 de enero en el municipio de Metepec.

Detenidos e indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica por posibles delitos contra la salud y homicidio, en tanto continuarán las indagatorias.