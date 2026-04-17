Aprehenden a siete hombres posibles responsables de allanamiento de morada en Ecatepec

Ecatepec, Méx. – Gracias al trabajo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), y Policía Municipal permitió la captura de siete hombres probables responsables de allanamiento de morada.

Luego de una llamada a la Línea Nacional de Emergencia 9-1-1, personal del Centro de Control, Comando. Comunicación. Cómputo y Calidad (C5) estatal, tuvo conocimiento de la presencia de personas ajenas a un domicilio, por lo que se solicitó la intervención de efectivos en campo.

En breve, oficiales de ambas dependencias que realizaban acciones de vigilancia propias del Mando Unificado Zona Oriente, fueron notificados sobre la emergencia, se trasladaron a calles de la colonia Jardines de Morelos, en donde hicieron contacto con una persona quien les refirió que al llegar al inmueble que habita, los sospechosos sustraían sus pertenencias.

Los uniformados hicieron contacto con el grupo de personas ante las cuales, de acuerdo con el protocolo de actuación instruido en las Mesas de Paz, se presentaron como fuerzas del orden y solicitaron un documento que avalara sus acciones, las cuales no pudieron ser legalmente acreditadas.

Por lo anterior, los efectivos aseguraron dos automóviles, una motocicleta y una camioneta; también detuvieron a Gerardo “N” de 41 años, César “N”, David “N”, Emiliano “N”, Edgar “N”, Gonzalo “N” y Jorge “N”, quienes después de conocer los derechos que la ley consagra a su favor, fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público correspondiente, quien dará seguimiento a su situación jurídica