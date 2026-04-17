Refuerzan seguridad en Metepec con ascensos y mejora salarial para policías

Metepec, Méx.- El presidente municipal, Fernando Flores Fernández, encabezó la ceremonia de ascenso de 20 elementos de la Policía Municipal, además de oficializar el incremento salarial para la corporación, que acumula un alza del 39 por ciento en lo que va de su administración.

Durante el evento, el edil reconoció públicamente la labor de los uniformados, subrayando su papel como pieza clave en el mantenimiento de la paz y el orden en el municipio.

En compañía del comisario de Seguridad, Jesús Alberto Ramírez Manzur, el munícipe señaló que estas acciones forman parte de una estrategia integral para consolidar una policía más capacitada, comprometida y cercana a la ciudadanía. “Hoy con enorme entusiasmo entregué a nuestra Policía Municipal constancias de grado y la ratificación de su aumento salarial del 39 por ciento en lo que va de mi administración; reconociendo su esfuerzo, compromiso y el trabajo que realizan todos los días por Metepec. Porque quienes cuidan a nuestras familias también merecen mejores condiciones y todo nuestro respaldo; así seguimos fortaleciendo a nuestra policía y haciendo un Metepec más seguro”, expresó.

Como parte de los proyectos a mediano plazo, Flores Fernández informó que se encuentra avanzado el trámite para la creación de la denominada Ciudad Policial, un complejo que contempla la construcción de viviendas destinadas a los elementos de seguridad y sus familias. La iniciativa busca mejorar sus condiciones de vida y brindar mayor estabilidad a quienes integran la corporación.

El gobierno municipal ha mantenido, de manera constante, esquemas de reconocimiento para los policías, destacando mensualmente a aquellos que sobresalen por actos de valor, entrega y servicio en favor de la comunidad. Estas acciones, de acuerdo con autoridades locales, contribuyen a fortalecer la moral institucional y el sentido de pertenencia entre los elementos.

El alcalde también hizo referencia a resultados recientes en materia de seguridad, como la detención de personas vinculadas a actividades delictivas y la atención oportuna a reportes ciudadanos, lo que ha permitido contener incidentes y reforzar la confianza de la población en la corporación.

Respecto a hechos recientes en los que se registraron decesos de personas relacionadas con conductas ilícitas, el presidente municipal aseguró que estos acontecimientos no han afectado la paz social ni las condiciones de seguridad en Metepec, tanto para habitantes como para visitantes.

De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el municipio se mantiene entre los más seguros de la entidad. A nivel nacional, incluso, es considerado dentro de los municipios con características similares que registran una alta percepción de seguridad y resultados efectivos en la materia.