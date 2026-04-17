Tráiler colapsó carretera en Tenancingo

Tenancingo, Méx.- Un tráiler estuvo a punto de volcarse tras quedar inclinado sobre la carretera Tenango del Valle–Tenancingo, a la altura de las curvas del pozo de San Martín, lo que obligó durante más de doce horas al cierre total de esta vía que comunica con la zona sur del Estado de México.

Según reportes, la unidad pesada se dirigía hacia Tenancingo cuando, al tomar una curva, perdió estabilidad, salió parcialmente del camino y quedó varado con la caja del lado, esto impidió continuar su trayecto.

Ante el riesgo, las autoridades suspendieron la circulación más de doce horas mientras personal especializado realizó las maniobras para estabilizar y retirar el vehículo, no obstante, por el tamaño las labores se complicaron y se prolongaron a lo largo del día.

El cierre generó afectaciones en ambos sentidos, con largas filas de automóviles particulares, unidades de carga y transporte público detenidos en la zona.

De manera afortunada, no se reportaron personas lesionadas ni daños materiales. En tanto, elementos de seguridad y tránsito permanecieron en el lugar para resguardar la vialidad y evitar otros incidentes.

Como rutas alternas, los conductores utilizaron la autopista Tenango del Valle–Ixtapan de la Sal, la carretera libre San Pedro Tlanixco–Ixtapan de la Sal y la vía Joquicingo–Malinalco–Tenancingo.