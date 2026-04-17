Realizan en Congreso mexiquense “Foro de Alianzas para el Hábitat CIHALC 2026”

Toluca, Méx.- En el marco del Foro de Alianzas para el Hábitat CIHALC 2026, autoridades del Estado de México destacaron la necesidad de fortalecer la planeación urbana, la movilidad y el acceso a vivienda digna como pilares para mejorar la calidad de vida.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Francisco Vázquez Rodríguez, señaló que la dignidad se refleja en lo cotidiano: acceso al agua, vivienda segura, calles transitables, servicios eficientes y espacios públicos funcionales. Subrayó que el crecimiento urbano desordenado genera rezagos en infraestructura y movilidad, por lo que llamó a impulsar soluciones desde el ámbito legislativo, alineadas con la agenda internacional como los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante el evento, la presidenta de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura mexiquense, Martha Azucena Camacho Reynoso, enfatizó que los retos del hábitat son multidimensionales y requieren una visión integral, coordinación institucional y marcos normativos sólidos para reducir desigualdades y orientar el desarrollo territorial con sentido social.

En representación del gobierno estatal, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el funcionario Rafael Flores Mendoza destacó que la administración ha alineado su política pública con la Agenda 2030, particularmente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles.

Entre las acciones relevantes mencionadas destacan: la actualización del programa de ordenamiento de la Zona Metropolitana del Valle de México tras 27 años, beneficiando a más de 22 millones de personas.

Impulso al “Plan Oriente”, con una inversión superior a 75 mil millones de pesos para infraestructura, agua, movilidad y servicios.

Más de 3 mil millones de pesos destinados a 150 proyectos de obra pública en 90 municipios.

Construcción prevista de 71 mil viviendas para sectores de bajos ingresos. Entrega de 40 mil apoyos para mejoramiento de vivienda, beneficiando a 88 mil personas.

Regularización de casi 10 mil títulos de propiedad y convenios para dar certeza jurídica a más de 100 mil familias. Avances en movilidad, como la operación de la Línea 11 que conecta Chalco con Santa Marta.

El foro reunió a legisladores, académicos y especialistas con el objetivo de generar propuestas concretas en temas como gobernanza metropolitana, movilidad sostenible, vivienda adecuada y recuperación de espacios públicos, buscando traducirlas en acciones legislativas que impacten directamente en el bienestar de la población.