Aguirre perfila lista de Liga MX para el Mundial 2026

Toluca, Méx.- Javier Aguirre tiene casi definida la convocatoria de futbolistas de la Liga MX que serán llamados a la próxima concentración de la Selección Mexicana de Futbol, de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El grupo reportará el miércoles 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento, aunque todavía existen dos posiciones por resolver.

El técnico nacional mantiene dudas en la defensa central por izquierda y en una plaza del mediocampo, por lo que la lista definitiva se dará a conocer en los próximos días.

De acuerdo con información difundida por ESPN, una de las disputas internas está entre Everardo López y Jesús Alberto Angulo, quienes pelean por convertirse en relevo del zaguero titular Johan Vásquez. Ambos jugadores fueron seguidos de cerca por el cuerpo técnico durante el torneo Clausura 2026.

La segunda incógnita aparece en la media cancha. Marcel Ruiz y Luis Romo arrastraron molestias físicas durante el semestre, por lo que su recuperación será clave para determinar quién se queda con ese lugar. Versiones cercanas al proceso señalan que Ruiz tendría ventaja en la carrera por integrar la convocatoria.

El director de Selecciones Nacionales, Duilio Davino, explicó recientemente que todos los convocados por Aguirre asistirán al Mundial, ya que la intención es no afectar a los clubes en plena Liguilla con llamados provisionales que después no sean considerados.

Entre los nombres prácticamente seguros destacan los arqueros Raúl Rangel y Carlos Acevedo. En defensa aparecen Richard Ledezma, Jesús Gallardo e Israel Reyes. Para el medio campo figuran Erick Lira, Carlos Rodríguez, Gilberto Mora y Brian Gutiérrez. En ataque apuntan Alexis Vega, Roberto Alvarado y Armando González.