Ernestina Godoy anuncia plan estratégico para fortalecer la justicia

Ciudad de México.- La titular de la Procuraduría de Justicia, Ernestina Godoy Ramos, presentó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029, acompañada por integrantes del Gabinete de Seguridad, con el objetivo de consolidar un sistema más eficiente, transparente y centrado en las víctimas.

En el acto, la funcionaria destacó que este instrumento busca transformar de fondo la manera en que se investigan y persiguen los delitos en el país, colocando a las víctimas como eje principal de la actuación institucional y garantizando su acceso efectivo a la justicia.

El plan establece líneas de acción orientadas a combatir la impunidad, mejorar la capacidad de investigación y fortalecer las instituciones encargadas de procurar justicia. Asimismo, contempla la modernización de procesos mediante el uso de herramientas tecnológicas, así como la profesionalización del personal ministerial.

En materia de derechos humanos, el documento incorpora un enfoque humanista, que prioriza la atención integral a víctimas, incluyendo acompañamiento, protección y reparación del daño. También se prevé reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, con el fin de generar mayor confianza ciudadana en las autoridades.

La presentación contó con la participación de dependencias clave como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, lo que refleja una estrategia coordinada entre las distintas instancias encargadas de la seguridad y la justicia.

Cabe señalar que, este plan se enmarca en los esfuerzos del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer el Estado de derecho y reducir los niveles de impunidad en el país.

Con esta estrategia, las autoridades buscan avanzar hacia un sistema de justicia más eficaz, cercano a la ciudadanía y capaz de responder a las demandas sociales en materia de seguridad y legalidad.