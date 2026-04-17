México analiza modelos nórdicos para fortalecer sistemas de salud resilientes

Ciudad de México. – Este 17 de abril se llevó a cabo un evento con el objetivo de abordar la innovación de los sistemas de salud resilientes en México se centró en uno de los debates más relevantes de la política pública actual: cómo construir sistemas sanitarios capaces de responder a crisis, mantener servicios esenciales y garantizar atención equitativa para toda la población.

Durante el encuentro se analizaron modelos nórdicos de salud, especialmente los implementados en países como Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia, caracterizados por: Cobertura universal de salud, alta inversión pública en prevención de sistemas altamente digitalizados, fuerte enfoque en atención primaria, reducción de desigualdades sociales en el acceso a servicios médicos.

Estos modelos fueron discutidos como referencia para su posible adaptación al contexto mexicano, tomando en cuenta los retos estructurales del país, como la fragmentación del sistema de salud, las desigualdades regionales y la presión en hospitales públicos.

En su intervención, la Dra. Nadine Gasman subrayó que un sistema de salud eficiente no solo se mide por su capacidad técnica, sino por su impacto social. Destacó tres ejes centrales: Acceso oportuno: que los servicios lleguen a quienes más los necesitan, la reducción de desigualdades: cerrar brechas entre regiones y grupos sociales, así como la mejora de la calidad de vida: garantizar atención digna y continua.

Gasman enfatizó que la salud debe entenderse como un derecho humano fundamental, no como un privilegio condicionado por la situación económica o geográfica de las personas.

El concepto de resiliencia en salud también fue clave en el evento. Se refiere a la capacidad del sistema para: Responder ante emergencias sanitarias como pandemias, mantener servicios esenciales durante crisis, aprender y adaptarse rápidamente a nuevos retos epidemiológicos

En el caso de México, especialistas coincidieron en que fortalecer la resiliencia implica inversión sostenida, coordinación entre instituciones y un enfoque preventivo más robusto.

En conjunto, el evento dejó sobre la mesa la idea de que la transformación del sistema de salud mexicano requiere no solo reformas estructurales, sino también una visión centrada en la equidad, la prevención y el bienestar social.