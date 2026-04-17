Festivales, ferias y cultura llenan el fin de semana en el EdoMéx

Toluca, Méx.- Este fin de semana, el Estado de México ofrecerá una nutrida agenda cultural, turística y gastronómica en distintos municipios, con actividades que buscan atraer visitantes y fortalecer la economía local, se trata de festivales, fiestas y carnavales a los que podrá asistir toda la familia.

Entre los eventos está el Festival Fogones MX en Metepec, que inició el jueves 16 y terminará el 19 de abril y reunirá a exponentes de la cocina tradicional y contemporánea. A la par, el Festival Cultural Mareva en Lerma continuará sus actividades hasta el 24 de abril con presentaciones artísticas, música y expresiones culturales.

En Tenancingo ya está el Festival Cultural de las Flores del 17 al 19 de abril, evento que combina tradiciones locales con exhibiciones florales y actividades familiares. Asimismo, en Naucalpan se desarrollará la Feria del Vino y el Queso, mientras que Tultitlán está la feria en honor a la Virgen de Juquila, ambas con propuestas gastronómicas, artesanales y culturales entre el 17 y el 20 de abril.

Para el 18 de abril, el municipio de Villa del Carbón será sede del Festival Parrilleros 2026, enfocado en la cocina al asador y la convivencia familiar. Ese mismo fin de semana, el 18 y 19 de abril, Jilotepec realizará el Quinto Festival del Globo, uno de los eventos más llamativos por el espectáculo de globos aerostáticos.

En el rubro gastronómico, Tepotzotlán ofrecerá el Festival del Queso, Café y Chocolate durante el 18 y 19 de abril, mientras que el 19 de abril se realizará la Ruta Turística Tonanitla y sus Casas de Adobe, una opción para quienes buscan recorridos culturales y patrimoniales.

Además, en Chimalhuacán continúa el Carnaval 2026 “Vive en ti ¡Jujajay!”, que se extenderá hasta el 30 de abril con desfiles, comparsas y actividades tradicionales.

Es de destacar que, la diversidad de eventos contempla desde experiencias gastronómicas y festivales culturales hasta celebraciones religiosas y espectáculos al aire libre, lo que convierte al Estado de México en un destino atractivo para visitantes locales y turistas.

Finalmente, a través de estas actividades pretenden impulsar la derrama económica y promover la riqueza cultural de la entidad durante este periodo.