Jornadas de Usucapión Social Itinerante agiliza regularización de inmuebles en Naucalpan

Naucalpan, Méx.- Durante la celebración de la Jornada de Usucapión Social Itinerante para el Bienestar de las y los mexiquenses, el Alcalde Isaac Montoya Márquez, destacó la sensibilidad de la Gobernadora del Estado de México, por generar políticas públicas que benefician a las personas de manera directa, y que cambian las vidas de muchas familias y que se traducen en bienestar para todas y todos.

Con esta jornada, el Gobierno del Estado de México, en trabajo conjunto con el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, IMEVIS y el Poder Judicial mexiquense, se benefició a 422 familias que ahora cuentan con seguridad jurídica en sus bienes inmuebles.

Al respecto, el Presidente Municipal comentó, a quienes recibieron sus títulos de propiedad que, es el resultado de la constancia de su trabajo, de su lucha y el esfuerzo que queda reconocido, protegido y respaldado.

“Desde el Gobierno, desde Ciudad Naucalpan, reconocemos y valoramos profundamente este esfuerzo porque entendemos que cuando las instituciones trabajan de manera coordinada, cuando cada quien asume su responsabilidad, los resultados llegan, se sienten y son duraderos. Hoy vemos esa coordinación hecha realidad cuando el Poder Judicial acerca los mecanismos legales y el IMEVIS, fortalece los procesos de regularización y de nuestra parte, como gobierno municipal somos facilitadores en el vínculo directo con la ciudadanía, con las comunidades y con las familias”, señaló.

Asimismo, agregó: “Hoy en el Poder Judicial del Estado de México reconocemos el compromiso por acercar la justicia a donde verdaderamente se necesita y a quienes verdaderamente la requieren”. También destacó el trabajo que hace el IMEVIS, que ha sido fundamentales en este gran esfuerzo a nivel estatal, en darle orden, certeza y futuro al patrimonio de las familias mexiquenses.

Montoya Márquez, enfatizó que este tipo de Jornadas representan un cambio de fondo, representan la justicia que deja de ser lejana o de plano ausente para convertirse en la justicia que está decidida a caminar el territorio y encontrarse con la gente que lo requiere. Son actos de legalidad, son cuestión de dignidad, para reconocer el esfuerzo de quienes nunca han dejado de luchar por tener un patrimonio.

Durante la entrega simbólica a los beneficiarios, se destacó que, a través de las Jornadas de Usucapión Social Itinerante, se agiliza la regularización de inmuebles, permitiendo a familias obtener sentencias de propiedad en menor tiempo y a bajo costo.

En el evento, que se llevó a cabo en el Foro Felipe Villanueva del Parque Naucalli, durante el cual se regularizaron la posesión de terrenos y viviendas, usucapión de forma ágil y económica que benefició a 422 propietarios y familias de Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Ecatepec y Nicolás Romero, con juicios sumarios de usucapión.

Por su parte, el director del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, Alejandro Tenorio Esquivel, comentó que encontró a personas que tienen 20 o 25 años de estar poseyendo su propiedad y que ahora pueden llamarla “mi propiedad”.

La Magistrada María Alejandra Almazán Barrera, integrante del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de México, reiteró que, en el gobierno estatal, existe un compromiso que tiene una misma finalidad, que es servir a las personas a través de un trabajo colaborativo y coordinado que genere beneficio a las personas.