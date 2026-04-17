Durante foro, Ricardo Moreno destaca avances en desarrollo de Toluca

Toluca, Méx.- Al participar en el Foro de Alianzas para el Hábitat – CIHALC 2026, celebrado en el Congreso Mexiquense, el presidente municipal destacó que su administración ha enfrentado retos estructurales con planeación, visión a largo plazo y una estrecha coordinación con los tres órdenes de gobierno, alineando sus acciones a la Agenda 2030, además de los planes estatal y nacional de desarrollo, con un Plan de Desarrollo que también escuchó a la gente.

Ante el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura Mexiquense, Moreno Bastida recalcó: “Toluca avanza con paso firme hacia una transformación urbana integral, apostando por la sustentabilidad, la seguridad, la movilidad, el cuidado hídrico y la innovación como pilares para mejorar la calidad de vida de su población”.

Con la presencia de Rafael Flores Mendoza, director general del comité de planeación para el desarrollo del Estado de México, el edil toluqueño, dio a conocer avances clave en materia hídrica, uno de los desafíos más urgentes de la ciudad con acciones inmediatas para atender la crisis y agregó que se establecieron nuevas obligaciones para desarrollos urbanos, promoviendo el uso sustentable del agua.

En cuanto a seguridad y desarrollo urbano, Moreno Bastida resaltó la reducción de delitos de alto impacto en un 25% y la disminución histórica en el robo de vehículos, que se refuerzan con la implementación de tecnología para mejorar la respuesta policial, así como programas de recuperación de espacios públicos, bacheo exhaustivo, la puesta en marcha del “Diablo Dragón” para repavimentar y la instalación del alumbrado inteligente.

Y que a través de “Toluca se pone guapa” y la digitalización de servicios municipales, el gobierno local busca construir comunidades más seguras, eficientes y conectadas, consolidando a la capital mexiquense como una ciudad más incluyente, ordenada, con visión de futuro y con mayor participación ciudadana.