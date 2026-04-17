Ecatepec transforma la vialidad R1 en corredor urbano

Ecatepec, Méx.- Con una intervención que el gobierno municipal calificó como una de las más relevantes de la actual administración en materia de infraestructura urbana, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss dio el arranque oficial a la rehabilitación integral de la avenida Adolfo López Mateos (R1), una de las principales arterias viales del municipio.

La obra contempla la transformación del camellón central en un parque lineal, además de la repavimentación total de la vialidad en sus dos sentidos, lo que en conjunto representa 18 kilómetros de intervención, y beneficiará de manera directa a más de 20 colonias de Ecatepec.

Durante el inicio de los trabajos, la alcaldesa subrayó que se trata de una obra de gran alcance territorial y social, al tratarse de una de las vialidades con mayor flujo vehicular y conectividad del municipio. Destacó que el proyecto se ejecutará con recursos propios y bajo un esquema de administración directa, lo que permitirá optimizar costos mediante el uso de maquinaria recientemente adquirida y mano de obra del propio ayuntamiento.

“Estamos arrancando oficialmente una obra muy grande, en toda una región, son más de 20 colonias beneficiadas. La avenida es muy importante porque atraviesa gran parte de Ecatepec”, señaló la edil ante vecinos de distintas comunidades que acudieron al banderazo de inicio.

De acuerdo con la administración municipal, la intervención no se limitará al asfaltado. El proyecto incluye atención a socavones, rehabilitación de infraestructura hidrosanitaria, desazolve, reconstrucción de guarniciones y banquetas, así como acciones de ordenamiento urbano a lo largo del tramo.

El director de Obras Públicas de Ecatepec, Carlos Ramírez Brassetti, explicó que los trabajos se desarrollarán de manera integral en los nueve kilómetros que conforman la vialidad, con acciones simultáneas en distintos frentes para agilizar su ejecución y reducir afectaciones a la movilidad.

Uno de los componentes centrales del proyecto será la creación de un parque lineal en el camellón, el cual incorporará ciclovías, áreas verdes, juegos infantiles, zonas de ejercitación, espacios para personas adultas mayores, canchas deportivas y áreas recreativas para mascotas.

Ramírez Brassetti detalló que el diseño contempla también soluciones ambientales, mediante la incorporación de árboles y el uso de gravilla en distintas secciones del camellón, con el objetivo de generar jardines de infiltración que permitan la captación de agua pluvial y contribuyan a reducir encharcamientos.

“Vamos a trabajar con elementos que no sólo embellezcan, sino que también ayuden a la infiltración del agua de lluvia. Por eso se incorporan gravillas de distintos colores y áreas permeables”, explicó el funcionario.

La avenida Adolfo López Mateos, conocida como R1, conecta desde avenida Central hasta Periférico Oriente, en los límites con la Ciudad de México, y cruza por más de 20 colonias, entre ellas Alfredo del Mazo, Santa María Tulpetlac, Ciudad Azteca, Jardines de Santa Clara, San Agustín, Río de Luz, Héroes de la Independencia, entre otras.

De acuerdo con autoridades municipales, la vialidad no había recibido una intervención integral en aproximadamente 35 años, limitándose únicamente a trabajos de bacheo en distintos periodos, lo que ha derivado en un deterioro significativo pese a su relevancia como eje de movilidad para miles de automovilistas diariamente.

Con este proyecto, el gobierno de Ecatepec busca no sólo rehabilitar una de sus principales avenidas, sino también redefinir su función urbana al incorporar espacios públicos de convivencia, movilidad sustentable y recuperación ambiental en una de las zonas más transitadas del municipio.