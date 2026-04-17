Cercanía y diálogo con Tribunales Laborales de la zona oriente

Ciudad de México.- El Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, visitó Tribunales Laborales de la zona oriente, como parte de una estrategia institucional de cercanía y diálogo directo; en estos espacios reconoció el profesionalismo, la vocación de servicio y el compromiso de las y los servidores judiciales en la materia.

Durante su recorrido por los órganos jurisdiccionales de Nezahualcóyotl, Texcoco, Teotihuacán y Ecatepec, el Magistrado Presidente destacó que la justicia laboral es fundamental para preservar la paz social, al garantizar el equilibrio entre los derechos de las personas trabajadoras y empleadoras, a través de procesos ágiles y con sentido humano.

En estos intercambios con las y los servidores judiciales, se identificaron necesidades y áreas de oportunidad en cada sede, lo que permitirá fortalecer las condiciones de trabajo, optimizar los procesos y mejorar la atención que se brinda a la ciudadanía.

El Magistrado Macedo García atendió a los equipos de trabajo de los y las juezas Elvia Hernández Córdova y Víctor Hugo García Hernández en Nezahualcóyotl; Agustín Alfredo López Arroyo en Texcoco y Bernardo Javier Cortés López en el Tribunal especializado de Teotihuacán, así como de los Jueces Raziel Avilés Mendoza y Jorge Adrián Mayo Rebolledo en Ecatepec.

En Texcoco y Teotihuacán -únicos Tribunales Laborales especializados en designación de beneficiarios en caso de fallecimiento de la o el trabajador- se destacó que en este procedimiento se llevan a cabo investigaciones de dependencias económicas para toda la entidad, así como indemnizaciones o pensiones del IMSS, por lo que es necesario fortalecer al personal jurisdiccional y despresurizar cargas laborales. En Teotihuacán también visitó el Juzgado Civil de Cuantía Menor.

Con estas acciones, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia reafirma su compromiso con el fortalecimiento de una justicia cercana, eficiente y orientada a la mejora continua de las condiciones de trabajo de las y los servidores judiciales, así como del servicio.