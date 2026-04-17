Reconocen congresistas proyecto para ampliar protección de periodistas

Toluca, Méx.- El diputado Octavio Martínez Vargas (morena) y la legisladora Ruth Salinas Reyes (MC) reconocieron la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para ampliar la protección de personas periodistas y defensoras de derechos humanos, mediante apoyo para gastos funerarios, capacitación y formación profesional, acceso a programas sociales y a servicios de salud.

Al iniciar el análisis de la propuesta de la titular del Ejecutivo estatal para reformar la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos estatal, que también contempla instrumentos de identificación voluntarios y un enfoque diferenciado para profesionales que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad (comunidades o pueblos indígenas, afromexicanos, de la diversidad sexual y personas migrantes), el congresista Octavio Martínez se refirió al proyecto como progresista, completo y vanguardista.

En reunión de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Procuración y Administración de Justicia, y de Derechos Humanos de la LXII Legislatura mexiquense, agregó que esta iniciativa, que prevé el acceso a apoyos para gastos funerarios, así como el fortalecimiento de programas de capacitación y formación continua, orientados a la seguridad, la autoprotección y el desarrollo profesional, procura, protege y facilita la comunicación y la circulación de ideas e investigaciones que realiza el periodismo mexiquense.

Añadió que valdría la pena escuchar al mayor número de profesionales de la información y colectivos de periodistas para fortalecer el proyecto, conforme a sus necesidades, de acuerdo con las dinámicas informativas de cada región.

Por otro lado, llamó al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a dar resultados en la investigación de asesinatos de periodistas, particularmente en el municipio de Zumpango.

La parlamentaria Ruth Salinas, quien presidió la reunión, señaló la necesidad de asumir compromisos en el combate a las amenazas contra estos sectores y fortalecer el marco jurídico del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos.

En este sentido, reconoció el contenido de la propuesta, la cual se refuerza, indicó, con la inclusión de quienes pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, aunado a la provisión de los servicios funerarios y asesorías en materia de acceso a programas sociales y esquemas de salud y seguridad social.

Recordó que su bancada presentó una iniciativa de registro o directorio de contacto voluntario y preventivo para localizar de forma ágil a periodistas y personas defensoras en caso de emergencia y refirió que es necesario que el mecanismo participe en la elaboración de los protocolos de actuación policial, porque se han reportado casos de revictimización o tratos desfavorables para las personas que se dedican a estas labores.

También destacó que el Congreso mexiquense reconoció a mujeres periodistas y fotoperiodistas de la entidad en el marco del Día de la Mujer Periodista y Fotoperiodista del Estado de México (18 de marzo), a quienes felicitó.

Por otro lado, mencionó que, de acuerdo con el Comité para la Protección de Periodistas, en 2025 México ocupó el tercer lugar en el mundo con más periodistas asesinados, al registrarse seis casos.

Cabe señalar que la iniciativa también busca fortalecer operativamente el Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México, mediante la reducción de integrantes. Lo anterior responde a que, por el tamaño y la obligación de contar con una persona suplente por cada integrante, su funcionamiento era limitado.

Igualmente, se establecen criterios transparentes y públicos para su nombramiento, y la incorporación de una participación regional equilibrada, que garantice la representación de las distintas regiones y zonas estatales, asegurando que las decisiones se nutran de la experiencia de periodistas y personas defensoras.

Luis Miguel Carriedo Téllez, representante de la Consejeria Jurídica, explicó que la propuesta es resultado del diálogo entre personas que se dedican a estas labores y el gobierno estatal, a través de una serie de foros realizados en Texcoco, Tlalnepantla, Chalco y Toluca.

Precisó que se pretende establecer la obligación para facilitar el acceso efectivo a servicios de salud, tanto a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar) como del esquema de aseguramiento para periodistas por cuenta propia del IMSS. Aclaró que no se trata de incentivar a que las empresas no brinden la seguridad social, para lo cual se tienen convenios con la Secretaría del Trabajo, sino apoyar a profesionales independientes.

Javier de Jesús Domínguez González, director general de Legislación y del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, indicó que se fortalecerá el funcionamiento orgánico del consejo consultivo, en virtud de que se presentaron complicaciones operativas para su funcionamiento por el número de integrantes.

A la reunión también asistió Israel Hernández Sosa, titular de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida de la Coordinación Ejecutiva del mecanismo de protección.

Cabe señalar que el proyecto legislativo considera que se incorporen, como medida preventiva, las prendas u otros instrumentos de identificación voluntaria para estos sectores, sin que implique riesgos adicionales ni vulneraciones a su privacidad, enfatizando que su implementación es de carácter libre y voluntario para no ser contraria a estándares internacionales. Asimismo, prevé que las medidas de protección y atención consideren los contextos culturales y sociales.