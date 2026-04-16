SIN TON NI SON

Francisco Javier Escamilla

Francisco Javier Escamilla 16 abril, 2026

16 abril, 2026 Columnas

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Francisco Javier Escamilla Hernández

Existen en nuestro hermoso idioma, muchas palabras que confundimos su significado y es tan rico que debemos darnos la oportunidad de conocer perfectamente cómo debemos usarlas. A continuación, les voy a compartir, solo como ejemplo, algunas de ellas.

Trato de mostrar veinte pares de palabras que, por su similitud gráfica o fonética, suelen confundirse, aunque poseen significados distintos:

Como dije antes, en el uso cotidiano del lenguaje, es frecuente encontrar términos que, pese a su semejanza, difieren notablemente en su significado, como ocurre con apóstrofe, la que representa una figura retórica de invocación y apóstrofo, el cual es un signo ortográfico que sirve como conector entre palabras.

De manera similar, absorber implica atraer o retener algo, mientras que absolver significa perdonar una falta.

También se confunden acceso que es entrada o paso, con ascenso que significa subida.

Actitud, es unadisposición de ánimo y aptitud que representa una capacidad o habilidad.

En otros casos, la diferencia es aún más sutil, como afectar: producir efecto y efectar que significarealizar algo.

Aprender, es adquirir conocimiento, mientras aprehender se refiere a capturar o asir. Igualmente, arrollo, atropellar o envolver no debe confundirse con arroyo, corriente de agua pequeña.

Otro par de palabras que suenan igual pero que difieren enormemente en significado son azar, que es casualidad y asar, que quiere decir cocinar al fuego.

Existen también confusiones entre bello (hermoso) y vello (pelo corporal).

Casa: vivienda contra caza: acción de capturar animales.

En el ámbito formal, resulta importante distinguir concejo, ayuntamiento de consejo recomendación.

Otras palabras con fonética semejante son ciento, unnúmero y siento, forma del verbo sentir.

Otros ejemplos relevantes incluyen grabar (registrar información) frente a gravar (imponer un impuesto), o haya (forma del verbo haber o tipo de árbol) frente a halla (del verbo hallar).

Asimismo, hecho (suceso) y echo (del verbo echar) presentan diferencias claras, aunque suelen confundirse en la escritura.

Finalmente, palabras como ingerir (introducir por la boca) e injerir (intervenir en asuntos ajenos).

Rebelar (sublevar) y revelar (descubrir algo oculto), muestran cómo pequeñas variaciones pueden cambiar por completo el sentido. Estos ejemplos evidencian la importancia de un uso preciso del lenguaje, especialmente en contextos formales y académicos.

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