Los Diablos alzan la mano por México

* El Toluca impone autoridad en Estados Unidos y avanza a Semifinales de CONCACAF

Carson, California.– Los Diablos Rojos del Toluca firmaron una actuación contundente en territorio estadounidense al vencer 3-0 al LA Galaxy en el Dignity Health Sports Park, resultado que les permitió sellar su pase a las Semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF con un abultado global de 7-2.

El conjunto dirigido por Antonio “Turco” Mohamed no dejó lugar a dudas y mostró personalidad desde los primeros minutos, respaldado además por una importante presencia de aficionados escarlatas en las gradas, quienes hicieron sentir al equipo como en casa.

El marcador se abrió con un auténtico golazo de Jesús Gallardo, quien desde fuera del área sacó un potente disparo que se incrustó en el fondo de las redes. La anotación no solo encendió el ánimo del equipo mexiquense, sino que prácticamente terminó por inclinar la eliminatoria, al significar el quinto tanto en el global.

El Toluca sorprendió en su alineación con Marcel Ruiz y Alexis Vega en el banquillo, ambos en proceso de recuperación física, pero aun así logró imponer condiciones en el terreno de juego. Durante el resto del primer tiempo, los Diablos controlaron la posesión del balón y neutralizaron cualquier intento de reacción por parte del conjunto angelino.

Para la segunda mitad, el dominio escarlata se tradujo en goles. El portugués Paulinho se convirtió en la figura del encuentro al marcar un doblete. Primero, tras una gran asistencia del brasileño Helinho, quedó frente al arco y definió con tranquilidad para al 58 para ampliar la ventaja. Minutos después, al 64, el mismo Paulinho volvió a aparecer, ahora a pase de Nicolás Castro, para firmar el tercero con una definición por encima del arquero, sellando una noche redonda.

Con este resultado, el Toluca no solo confirma su buen momento futbolístico, sino que también manda un mensaje claro en la competencia internacional. Su estilo ofensivo, orden táctico y contundencia lo colocan como uno de los principales candidatos al título.

Ahora, en la antesala de la Final, los Diablos Rojos se medirán ante el LAFC en una serie que promete intensidad y alto nivel. El conjunto mexiquense llega fortalecido y con la ilusión intacta de conquistar la CONCACAF y seguir haciendo historia en la Liga MX, el próximo sábado ante las Águilas del América en el Estadio Banorte, como parte de la fecha 15.

-Toluca FC

Titulares:

Luis García, Diego Barbosa, Bruno Méndez, Franco Romero, Nicolás Castro, Jesús Angulo, Helio Nunes, Simón Santiago, Jesús Gallardo, Everardo López y Paulinho Dias.

Suplentes:

Hugo González, Antonio Briseño, Sebastián Córdova, Alexis Vega, Marcel Ruiz, Pavel Pérez, Mauricio Isaís, Oswaldo Virgen, Fernando Arce, Franco Rossi, Jorge Díaz y Víctor Arteaga.

-LA Galaxy

Titulares:

Por su parte, el LA Galaxy inició el encuentro con John McCarthy Marcinkowski, Miki Yamane, Julián Aude, Maya Yoshida, Edwin Cerrillo, Gabriel Pec, Justin Haak, Marco Reus, Emiro Garcés, Erik Thommy y Joao Klauss.

Suplentes:

Novak Micovic, Brady Scott, Lucas Sanabria, John Nelson, Isaiah Parente, Mauricio Cuevas, Chris Rindov, Tucker Lepley, Elijah Wynder, Rubén Ramos, Harbor Miller y Joseph Paintsil.