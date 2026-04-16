Día Mundial del Emprendimiento; cómo pasar de vender en línea a construir empresas sólidas

Ciudad de México.- En México, emprender ya no se trata solo de vender en línea. La verdadera diferencia hoy está en quién logra construir una empresa que crezca de forma sostenida. Más allá de simplemente “vender en línea”, la clave para el éxito a largo plazo radica en la construcción de una marca robusta, una operación eficiente y una estrategia centrada en el cliente, apoyada por plataformas especializadas.

En el marco del Día Mundial del Emprendimiento, que se conmemora el 16 de abril, Tiendanube, plataforma líder en la creación de tiendas en línea en Latinoamérica, destaca la transformación clave en el ecosistema emprendedor, el paso de operar un negocio a dirigir una empresa escalable. Según Statista, el ecommerce en la región podría concentrar 27% de los ingresos digitales al cierre de este año, colocando al país entre los seis mercados de mayor crecimiento a nivel global.

De acuerdo con datos del estudio NubeCommerce 2026, revelaron que el 95.3% de las tiendas en línea en México son operadas directamente por sus fundadores, mientras que el 51% de las marcas ya fabrica sus propios productos. Este último dato refleja un cambio estructural, los emprendedores están dejando de ser intermediarios para convertirse en creadores de valor.

A esto se suma un crecimiento mensual promedio del 33.5% en facturación para marcas consolidadas, especialmente en categorías como moda, salud y belleza, y joyería, donde la autenticidad y la identidad de marca se han vuelto factores clave frente a la competencia de grandes marketplaces. Este aumento refleja la madurez del ecommerce en México, donde los emprendedores no solo buscan vender, sino construir negocios sostenibles.

El cambio de mentalidad: de vender a dirigir

Más allá del crecimiento, el verdadero reto está en la operación, 75.5% de los emprendedores identifica la adquisición de clientes como su principal desafío, mientras que el 33.3% señala la falta de tiempo para gestionar todas las áreas del negocio. Este punto marca una línea crítica, cuando el fundador opera todas las funciones, el negocio deja de crecer.

“El éxito depende de la capacidad de las marcas para ser ubicuas y estar exactamente donde el cliente decide interactuar. La verdadera ventaja competitiva radica en contar con un ecosistema de herramientas integradas”, señaló Juan Martín Vignart, Country Manager de Tiendanube México.

Una de las tendencias más relevantes es la transición hacia canales de venta directa; cada vez más marcas priorizan sus propias tiendas en línea para tener control sobre su operación, sus márgenes y, sobre todo, la relación con sus clientes.

Este fenómeno, conocido como descentralización estratégica, está redefiniendo el emprendimiento digital en México. Las empresas que logran consolidar un canal propio no solo venden más, sino que construyen activos a largo plazo.

“La tecnología bien integrada es precisamente lo que permite ese salto. No se trata de herramientas aisladas, sino de un ecosistema donde cada proceso, desde el cobro hasta la comunicación con el cliente, opere de forma coordinada y escalable”, agregó Vignart.

Tres emprendedores mexicanos destacados

Algunos emprendedores que están demostrando que escalar es una cuestión de estrategia, no de tamaño, y que hoy están conquistando el mercado local y global son los siguientes:

Mexico Is The Shit, creada por Anuar Layón, es un ejemplo de cómo una identidad clara puede convertirse en un negocio global. Lo que comenzó como un proyecto cultural, hoy es una marca que gestiona ventas dentro y fuera del país sin perder su esencia.

Por su parte, la diseñadora Alexia Ulibarri ha logrado digitalizar su marca de alta costura sin sacrificar exclusividad y el diseño artesanal que la caracteriza, integrando su canal online como extensión estratégica de su negocio físico.

Por otro lado, Fábrica de Punto, fundada por Fernanda Muñoz, refleja el auge de los fabricantes mexicanos que combinan tradición artesanal con el comercio digital, respondiendo a una demanda creciente por productos auténticos y hechos en México.

El ecosistema emprendedor mexicano está entrando en una nueva etapa donde el reto ya no es abrir una tienda en línea, sino evolucionar hacia un modelo donde se tenga independencia, control y omnicanalidad. De esta forma, los creadores del negocio se centran en lo más importante: la estrategia de crecimiento.