Seguridad, iluminación y espacios dignos, mejoran la zona del Macrolibramiento Mexiquense

Redacción

Redacción 16 abril, 2026

16 abril, 2026 Municipios

Municipios EdoMéx, iluminación, Macrolibramiento, mexiquense, Seguridad

EdoMéx, iluminación, Macrolibramiento, mexiquense, Seguridad 0 Comments

Tlalnepantla, Méx.– El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, construye el Tramo 0 del Macrolibramiento Mexiquense, con una extensión de 10.7 kilómetros, como un proyecto integral que, además de mejorar la movilidad para 25 mil vehículos diariamente, contempla acciones de mejoramiento urbano en los municipios de Tlalnepantla y Naucalpan.

Como parte de esta acción estratégica, que se suma al proyecto “2026, Año de las Obras en EdoMéx” se ejecutarán trabajos para fortalecer la seguridad peatonal, recuperar espacios públicos y dignificar el entorno en las colonias por donde cruza la nueva vialidad.

“Las obras de mitigación serán senderos seguros, iluminación en varias calles donde vamos a estar pasando, repavimentaciones, restitución de parques, rehabilitación de calles y banquetas, guarniciones. Tendrán un mejoramiento urbano de las personas que transitan ahí”, señaló Jessica Sánchez, Subdirectora de Proyectos del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM).

Estas acciones promoverán entornos más seguros y funcionales para las familias que habitan en las colonias aledañas. “Es muy importante, la verdad es que de un problema aquí, en toda esta zona, es el tráfico y el transporte y la combinación de autos con transporte de carga y la densidad del tráfico definitivamente. Entonces se me hace muy buena”, señaló José Tamias, habitante de la zona.

Con un enfoque integral, el proyecto contempla que la modernización carretera vaya acompañada de beneficios sociales directos, al priorizar la seguridad peatonal y la recuperación de espacios urbanos en las comunidades cercanas.