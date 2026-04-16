Programa “Huellas de la Transformación” recupera canchas deportivas en Loma Colorada

Naucalpan, Méx.- Ante habitantes de Loma Colorada, el alcalde, Isaac Montoya Márquez, entregó la 70 “Huella de la Transformación”, al recuperar las canchas deportivas y el parque de Avenida de Las Torres, en la colonia Loma Colorada, Primera Sección, además de que se creó un Sendero Seguro más.

El alcalde enfatizó, que encabeza un gobierno de cercanía con las comunidades para superar los rezagos que se han acumulado por años.

“Como el primer presidente que proviene de las colonias, nuestra lógica no es patrimonialista, no es de la voracidad a la que algunos nos tenían acostumbrados de saquear Naucalpan y después desaparecen. Hoy nos encontramos para seguir con un proyecto que “definimos como la columna vertebral de este gobierno, las “Huellas de la Transformación””, dijo.

Con la “Huella de la Transformación” número 70, Servicios Públicos creó un Sendero Seguro más, con la sustitución de 43 luminarias y otros trabajos.

“Definimos que, frente a una herencia maldita que se nos entregó de un gobierno ausente que estaba alejado de la realidad, de las comunidades, teníamos que entrar en “terapia intensiva y hacer un giro radical y por ello decidimos que, con las Huellas de la Transformación, podíamos hacer un compromiso, el que lográramos estar en todas y cada una de las comunidades de Naucalpan”, subrayó.

Tanto en los alrededores de las canchas, ahora pintadas, y el área de juegos infantiles, se colocó malla protectora para una mayor seguridad de niñas, niños, jóvenes y adultos que acuden a realizar actividades deportivas o de convivencia. Instalación de botes de basura y bancas, así como el fondeo de muros, limpieza en general y recolección de más de 6 toneladas de residuos sólidos.

El trabajo integral en Avenida de Las Torres, también incluyó trabajos del Organismo de Agua OAPAS, DIF y de la Guardia Municipal, con quien se tiene la instrucción de mantener cercanía con la comunidad. Por lo que reiteró, encabezamos el gobierno más cercano de la historia, pero no basta con atender, hay que resolver y por eso con este programa vienen todas las áreas, así como servidores de la comunidad, que traen la consigna de tocar todas y cada una de las puertas de la mano con las autoridades auxiliares.

Pidió a la comunidad conservar el parque y las canchas, con esta ya suman 15 que se han rescatado, y además ocuparlos, darles vida, fomentar la convivencia vecinal y evitar que vuelvan a caer en el abandono.

Recalcó que, a comparación de gobiernos anteriores, en poco más de un año, su administración, con el buen manejo de las finanzas públicas, ya ha superado la inversión en obra pública, seguridad, servicios públicos y diferentes rubros

Al final del evento, el alcalde entregó bastones y andaderas para personas con movilidad limitada, quienes le solicitaron el apoyo para poder desarrollar mejor sus actividades cotidianas.