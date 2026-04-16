Refuerzan operativos contra “motorratones” en Metepec

Metepec, Méx.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad de peatones y reducir la incidencia delictiva vinculada al uso de motocicletas, el Ayuntamiento de Metepec mantiene en operación el dispositivo denominado “motorratón”, un operativo itinerante que se despliega en distintos puntos del municipio para la revisión de unidades y la detección de posibles conductas ilícitas.

Durante una supervisión realizada sobre la avenida Comonfort, frente al Parque Providencia, el alcalde Fernando Flores Fernández y el comisario de seguridad pública José Alberto Ramírez Manzur constataron el desarrollo de estas acciones, que combinan labores de tránsito y prevención del delito con la participación coordinada de distintas corporaciones.

De acuerdo con el comisario José Alberto Ramírez Manzur, el operativo tiene un doble propósito, por un lado, inhibir el uso de motocicletas en la comisión de delitos; y por otro, verificar que los conductores cumplan con la normatividad vigente, incluyendo el uso de casco, portación de placas, documentación en regla y licencia correspondiente. En caso de incumplimiento, se aplican las sanciones administrativas correspondientes, con el fin de reducir riesgos tanto para conductores como para peatones.

El funcionario detalló que como resultado de estas acciones recientes, el pasado lunes se logró la recuperación de una motocicleta con reporte de robo, además de la detención de una persona puesta a disposición de las autoridades competentes. Asimismo, el martes se registró otro aseguramiento similar, lo que, dijo, refuerza el carácter preventivo y reactivo del operativo.

En las labores participan alrededor de 25 elementos, de los cuales 10 son mujeres adscritas al área de tránsito y 15 pertenecen a la policía preventiva, quienes trabajan de manera coordinada con la Policía Estatal para ampliar la cobertura y efectividad de los puntos de revisión.

Por su parte, el alcalde Fernando Flores Fernández exhortó a la ciudadanía a mantener en regla la documentación de sus vehículos, utilizar casco, respetar los límites de velocidad y evitar exceder el número de pasajeros permitido. Subrayó que estas medidas no buscan únicamente sancionar, sino prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de la población.

Flores Fernández añadió que el gobierno municipal continuará reforzando este tipo de operativos en distintas zonas del municipio, los cuales se realizan de manera itinerante y en horarios variados. Entre las colonias donde ya se han implementado destacan Infonavit San Francisco, San José La Pila, entre otras, como parte de una estrategia permanente para mejorar la seguridad en todo Metepec.