Realizan segunda Caravana UAEMéx en el Centro Universitario Valle de Chalco

Valle de Chalco, Méx.- Con el objetivo de acercar, de manera directa y oportuna, los servicios de acompañamiento académico, psicosocial y de bienestar a todos los espacios universitarios, se realizó la segunda Caravana UAEMéx en el Centro Universitario Valle de Chalco.

De acuerdo con la Secretaría Académica, las caravanas UAEMéx son espacios que impulsan el crecimiento, la orientación y la construcción de oportunidades para la comunidad estudiantil.

Con este segundo espacio visitado, afirmaron que la Caravana UAEMéx se consolida como un programa que acerca información, genera vínculos y abre caminos para el desarrollo académico, profesional y humano.

En cada una de las Caravanas UAEMéx participan de manera conjunta la Secretaría Académica con la Dirección de Acompañamiento Estudiantil; la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados; la Secretaría de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad y la Secretaría de Gobernanza.

“Invitamos a todas y todos los estudiantes a aprovechar cada espacio, participar activamente y construir nuevas metas. Por una universidad incluyente, progresista y cercana”.

Es de destacar que serán 52 caravanas que se realizarán en distintos espacios académicos de la UAEMéx que están en la región con miras a promover la inclusión de todos los campus de la Máxima Casa de Estudios de la entidad.