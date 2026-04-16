Colonos y campesinos se manifiestan en busca de soluciones

Toluca, Méx.- Centenares de integrantes del Movimiento Antorchista en el Estado de México se manifestaron esta mañana por las principales calles y avenidas de esta ciudad, con el propósito de entregar a los funcionarios del palacio de gobierno, de nueva cuenta, el pliego petitorio que integra las necesidades de las comunidades organizadas, mismo que no ha recibido respuesta desde febrero de 2025 y, también, para solicitar audiencia con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Durante su recorrido, que partió de la plaza Simón Bolivar, en el centro de la ciudad, los manifestantes corearon consignas mediante las cuales denunciaron las carencias que tienen en cada una de sus comunidades de origen, además, por diversos vehículos con altavoces, informaron a la ciudadanía las razones y los objetivos de la movilización.

Durante el mitin central, efectuado frente al palacio de gobierno, los oradores realizaron una exposición detallada del agravamiento de la situación en la que viven los colonos y campesinos por la falta de respuesta oportuna, por parte del gobierno del Estado, para resolver la carencia de drenajes, redes de agua potable, clínicas de salud, seguridad, apoyos en fertilizante, alumbrado eléctrico e infraestructura escolar, entre otras.

Abel Pérez Zamorano, dirigente del Movimiento Antorchista en el Estado, aclaró que los antorchistas mexiquenses vienen por lo que pertenece legítimamente al pueblo, a exigir un acto de justicia y enfatizó que, de no resolverse los problemas que aquejan a las comunidades, se verán en la necesidad de regresar con un contingente más grande.

“Nuestra protesta es legal, es absolutamente justa, son demandas humanas, que tienen que ver con los sufrimientos de la gente más pobre del Estado de México. En el pliego petitorio que ya conocen, porque ya lo entregamos hace tiempo, están incluidos la construcción y equipamientos de centros de salud, son miles de campesinos organizados en Antorcha, que no han recibido el apoyo más elemental en fertilizantes desde hace años; para las colonias populares pedimos drenaje, colonias que no tienen agua y son decenas de colonias; en pleno siglo veintiuno, tenemos mexicanos viviendo en la oscuridad, sin luz eléctrica, pavimentación de calles, son razones elementales, humanitarias las que planteamos aquí y no vemos por qué no se nos pueda resolver” expresó.

El dirigente social agradeció la asistencia de los antorchistas que conformaron esta comisión representativa al mostrar la indignación popular de todos aquellos, miembros o no de esta organización, que se sienten discriminados por este gobierno estatal. Subrayó que hoy sólo es un grupo representativo que asiste para conocer la fecha en que serán recibidos por la gobernadora del Estado y que espera que, con esta representación, se reciba al comité estatal y se destrabe la solución a las demandas.

La comisión del Movimiento Antorchista fue atendida por Antonio Cervantes Enríquez, director de la oficina de Concertación Ciudadana quien acordó con los representantes del movimiento social, la realización de reuniones mensuales con los directores de las diferentes áreas de gobierno, la primera de las cuales se efectuará el día 29 de abril a las 11 horas con los funcionarios de Infraestructura Urbana y posteriormente con la Secretaría del Campo, además de elaborarse una agenda de trabajo en el orden de prioridades señaladas por esta organización política.