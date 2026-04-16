Por altos precios, colocó PROFECO lonas en 2 gasolineras del EdoMéx

Toluca, Méx.- Para alertar a los consumidores ante precios sumamente excesivos en la gasolina y el diésel, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), colocó en dos estaciones de servicio del Estado de México lonas con la frase: No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios.

En el primer día del operativo encabezado por la institución, visitaron 15 gasolineras o estaciones de servicio, de las cuales, 10 fueron acreedoras a la colocación de lonas, de estas, 2 están ubicadas en territorio mexiquense, una en Toluca y la otra en Amecameca.

De acuerdo con información de la PROFECO, la lona que se colocó en la gasolinera de Toluca fue en la estación de servicio de Oxxo Gas, donde el litro de combustible se vende en 24.99, mientras que la segunda estación fue en servicio de Repsol, ubicada en Amecameca, en la que se encontró el precio del diésel en 31.99 pesos el litro.

Información de la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO), en Toluca indica que la colocación de lonas conlleva un proceso jurídico, donde se analiza toda la información sobre la razón por la que las gasolineras aumentaron el precio. “Es un proceso sustentado en las atribuciones de la institución, no solo es colocar lonas por colocar”.

Es de destacar que dichas acciones se realizan en todo el país, con excepción de Baja California Sur, Quintana Roo y Puerto Vallarta, Jalisco, con miras a comprobar que las gasolineras ajusten su comportamiento comercial a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Y es que, la meta es que el litro de gasolina regular no exceda de 24.00 pesos, y el de diésel se acerque su precio a los 28.00 pesos, por tal motivo, se destacó que el operativo está coordinado por la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza, con el apoyo de las Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO).