Aprehenden a implicado en homicidio en Atizapán

Redacción

Redacción 16 abril, 2026

16 abril, 2026 Policía

Policía Atizapán, EdoMéx, FGJEM

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Atizapán de Zaragoza, Méx.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Horacio “N”, investigado por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de un hombre en este municipio.

De acuerdo con los hechos, el pasado 7 de diciembre la víctima, en compañía de su hija acudieron, a bordo de un vehículo, a la calle Gardenias, de la colonia Las Flores, para presumiblemente solucionar un conflicto con un familiar suyo.

Al arribar al sitio, Horacio “N” y otro sujeto, quienes no tenía relación directa con el conflicto, habrían realizado detonaciones con arma de fuego hacia las víctimas. Derivado de la agresión, el masculino y su hija resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados a un hospital de la zona para recibir atención médica, no obstante, el primero falleció derivado de las lesiones que presentó.

Tras tomar conocimiento de los hechos, el Ministerio Público inició la indagatoria correspondiente por el delito de homicidio y con los datos de prueba recabados solicitó a la Autoridad Judicial librar orden de aprehensión en contra de Horacio “N”.

Policías de Investigación aprehendieron a este individuo y lo ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, a disposición de un Juez, quien habrá de determinar su situación jurídica, no obstante, debe ser considerado inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que en caso de reconocer a este individuo como probable implicado en otro hecho delictivo, sea denunciado.