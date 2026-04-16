GEM y Legislatura mexiquense suman esfuerzos para combatir el gusano barrenador

Metepec, Méx.– El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Campo (SeCampo), y la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Forestal del Congreso local acordaron coordinar acciones para capacitar a productores pecuarios en la atención del gusano barrenador del ganado (GBG) y otros temas de sanidad agropecuaria.

Durante una reunión en la sede de la SeCampo, la titular María Eugenia Rojano Valdés y el equipo de sanidad presentaron a la Diputada Gloria Vanessa Linares Zetina, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Forestal, y al Diputado Javier Cruz Jaramillo los detalles de la estrategia de contención del GBG, que inició de forma preventiva hace un año.

La SeCampo acordó mantener comunicación constante con el Poder Legislativo y colaborar en acciones de capacitación y difusión dirigidas a productores. A su vez, las y los legisladores se comprometieron a analizar propuestas de la dependencia para fortalecer el marco legal en materia de sanidad agroalimentaria.

Durante el encuentro, se destacó que, tras el primer caso de GBG en la entidad, reportado el 29 de diciembre de 2025, el Gobierno estatal respondió de inmediato gracias a las acciones preventivas implementadas desde febrero de 2025 por la Dirección General de Sanidad e Inocuidad Alimentaria.

Entre estas acciones se incluyen la revisión de protocolos del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (DINESA), la capacitación de personal veterinario, la incorporación de un biotecnólogo y el desarrollo de una trampa con atrayente para la mosca Cochliomyia hominivorax, cuyas larvas se conocen como gusano barrenador.

La trampa utiliza cairomonas, compuestos que emulan olores naturales y atraen a la mosca. Esta tecnología permite el monitoreo de zonas de riesgo, interrumpir su ciclo biológico y orientar las brigadas veterinarias con base en evidencia técnica.

La dependencia informó que la estrategia ha logrado contener la plaga, al mantener estabilidad epidemiológica y evitar un crecimiento exponencial, pese a la movilidad ganadera y la conectividad territorial.

Con 212 casos acumulados, el Estado de México registra una menor incidencia en comparación con entidades colindantes, lo que refleja un desempeño favorable en el control sanitario.