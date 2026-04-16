Precios de frutas y verduras presionan a consumidores; EdoMéx busca equilibrio con productores

Toluca, Méx.- El incremento en los precios de productos de la canasta básica continúa afectando el bolsillo de la población, reconoció la secretaria del Campo del Estado de México, María Eugenia Rojano Valdés, quien señaló que se trata de un fenómeno con causas tanto nacionales como internacionales que repercute directamente en productores y consumidores.

Durante una entrevista, la funcionaria explicó que uno de los productos más afectados es el jitomate, cuyo encarecimiento ha sido particularmente notorio en las últimas semanas. Ante este escenario, subrayó que desde el gobierno estatal se busca mantener precios “justos”, aunque admitió que el comportamiento del mercado responde a factores externos que complican la estabilidad.

Rojano Valdés indicó que las políticas impulsadas desde el ámbito federal podrían contribuir a mitigar estos efectos, permitiendo a las autoridades estatales implementar estrategias complementarias para equilibrar los costos.

No obstante, puntualizó que también es necesario garantizar condiciones favorables para los productores, quienes requieren precios rentables para sostener su actividad. En ese sentido, destacó que el gobierno estatal mantiene diálogo constante con el sector agrícola para identificar mecanismos de apoyo, especialmente a través del impulso a la agroindustria.

Como parte de estas acciones, informó sobre la reciente firma de un convenio con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), con el objetivo de fortalecer la cadena productiva y generar mejores condiciones de mercado.

En otro tema, la secretaria abordó la situación del gusano barrenador, una plaga que afecta principalmente al ganado, señalando que, aunque el número de casos es variable debido a la constante actualización de reportes, hasta finales de la semana pasada se tenía registrado un solo caso activo; sin embargo, tras el fin de semana, la cifra ascendió nuevamente a siete.

A pesar de estas fluctuaciones, destacó que la atención inmediata por parte de brigadas especializadas ha permitido contener la propagación. En total, se han acumulado 209 casos, posicionando al Estado de México en el tercer lugar nacional en términos de contención.

La funcionaria detalló que la mayoría de los casos se presentan en ganado bovino, aunque también se han registrado en otras especies, como un canino y una cabra en los primeros reportes de diciembre. Recientemente, se detectó un caso en Toluca correspondiente a un perro que habría sido trasladado desde otro municipio.

Rojano Valdés enfatizó que todos los casos son atendidos de manera oportuna mediante procesos de limpieza y curación, sin que haya sido necesario sacrificar animales hasta el momento.

Finalmente, reiteró que el trabajo coordinado entre el gobierno estatal, municipios, organizaciones ganaderas y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) ha sido clave para mantener bajo control la situación sanitaria en la entidad.