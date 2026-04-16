Detienen a mujer por triple homicidio en Valle de Chalco

Valle de Chalco, Méx.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de una femenina, identificada como Leslie Jetsabel “N”, quien es investigada por su probable participación en el delito de homicidio en agravio de tres víctimas.

De acuerdo con la investigación iniciada por la Fiscalía mexiquense, se pudo precisar que, en el mes de enero de 2025, la hoy detenida y cuatro personas más arribaron a un domicilio en donde se encontraban las víctimas, localizado en el municipio de Valle de Chalco, con el fin de solicitarles el pago de una deuda económica.

En algún momento, la hoy investigada y sus acompañantes iniciaron una discusión con las víctimas, y derivado de ello, sacaron un arma de fuego con la que les dispararon provocando la muerte de los dos hombres y una mujer para después huir del lugar.

Una vez que la Fiscalía estatal inició las investigaciones correspondientes con las que pudo identificar a Leslie Jetsabel “N” como una de las posibles partícipes de dicho hecho delictuoso, por lo que solicitó al Juez una orden de aprehensión en su contra.

Elementos de la Fiscalía cumplimentaron este mandamiento judicial, por lo que Leslie Jetsabel “N” fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, a disposición de la Autoridad Judicial, quien determinará su situación jurídica, sin embargo, debe ser considerada inocente en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra.

En caso de ser encontrada culpable, podría alcanzar una penalidad de hasta setenta años de prisión por cada una de las víctimas.

Respecto a la situación legal de los otros probables intervinientes en dicho ilícito, ya se encuentran bajo proceso judicial.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que en caso de reconocer a esta persona como probable implicada en otro hecho delictivo, sea denunciada.