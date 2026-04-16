Aprehenden a dos sujetos por presunto robo a cuentahabiente en Toluca

Toluca, Méx.- Elementos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), y de la Policía Local, en la capital mexiquense, aprehendieron a dos sujetos que viajaban en un vehículo probablemente implicado robo a cuentahabiente.

Bajo consigna operativa para la localización de un vehículo compacto de color negro, relacionado con robo a cuentahabiente el pasado 7 de abril del año en curso.

Los hechos ocurrieron en una plaza comercial y probable homicidio, ocurridos en los municipios de Toluca y Lerma, fue concretada luego de que efectivos de ambas corporaciones recibieron una alerta por el paso de la unidad en calles de la colonia Parques Nacionales, en Toluca.

Tras darle alcance al vehículo, se hizo contacto con sus tripulantes, Andrés “N” y Jonathan “N”, de 36 y 40 años de edad, respectivamente, a quienes se les notificó que la unidad se encontraba involucrada en al menos un hecho delictivo, en conjunto otros automotores que fungían como muro, les solicitaron llevar a cabo una inspección a los medios de identificación de la unidad.

Luego de proporcionar los datos al Centro de Mando Estatal y corroborarse que se trataba del vehículo motivo de la consigna, se realizó la detención de los mencionados probables responsables de los sucesos y el aseguramiento del vehículo.