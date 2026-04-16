Mohamed destaca autoridad de Toluca tras avanzar a semifinales

Toluca, Méx.- El director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Antonio “Turco” Mohamed, no dejó lugar a dudas tras el pase de su equipo a las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF, al asegurar que su equipo fue un justo ganador en la serie ante el LA Galaxy, gracias a una actuación sólida y convincente.

“Estamos muy contentos, creo que fuimos superiores al rival, jugamos un partido muy bueno tácticamente”, expresó el estratega argentino en su análisis, donde también reconoció que el marcador pudo ser más amplio, reflejo del dominio mostrado por su equipo a lo largo del encuentro.

Mohamed hizo énfasis en la intensidad y personalidad de sus jugadores, elementos que consideró clave para marcar diferencia. Además, aprovechó para desestimar argumentos que atribuían el rendimiento del equipo a la altura. “Escuché que era por la altura, pero hoy demostramos que no es así. Este equipo juega igual en todas las canchas, con la misma intensidad y humildad. Es un equipo serio que merece respeto”, sentenció.

Con la clasificación asegurada, el siguiente reto para Toluca será el LAFC, rival al que el “Turco” ya tiene en la mira. “Sabemos que en 15 días tenemos que volver a Los Ángeles. Es un rival diferente, lo vamos a estudiar bien para hacer un buen partido. Tenemos la ventaja de cerrar en casa y eso es importante”, comentó.

El técnico escarlata reiteró que la Concachampions es el principal objetivo del semestre, por lo que el equipo no rehúye a su papel como contendiente. “Estamos a dos pasos, así que hay que seguir trabajando”, afirmó.

Sobre el manejo de su plantel, Mohamed destacó el regreso de Marcel Ruiz, quien sumó minutos tras su lesión, mientras que Alexis Vega fue reservado para evitar una sobrecarga física. “Marcel dejó buenas sensaciones y con Alexis preferimos cuidarlo”, explicó.

Finalmente, al ser cuestionado sobre la posibilidad de pelear por el doblete, el estratega fue mesurado. “Todavía falta para la Liguilla. Vamos partido a partido, pero confiamos en el plantel para llegar lo más lejos posible en ambas competencias”, concluyó.