Gobierno de México y Flex impulsan Centros de IA con inversión de mil mdd

Ciudad de México.- El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía y de viva voz de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la próxima inversión de mil millones de dólares entre el periodo del 2026 al año 2028 de la empresa “Flex”, con el objetivo del desarrollo de Centros de Datos de Inteligencia Artificial, con el que se proyecta generar más de 5 mil empleos directos e indirectos, mismos que se sumarán a los más de 40 mil más que la compañía ya se encuentra generando en el país. “Es una inversión muy importante en México”, puntualizó la Jefa del Ejecutivo Federal.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, destacó que, esta inversión genera una red de proveeduría bastante amplia, por lo que hace que México se convierte en un lugar estratégico para el desarrollo de tecnología y de centros de datos.

El director de Desarrollo de Negocios y Asuntos Gubernamentales de Flex, Guillermo del Río, detalló que esta inversión tiene por objetivo sustituir importaciones y el monto será implementado principalmente en Guadalajara, Jalisco; Aguascalientes, Aguascalientes, y Ciudad Juárez, Chihuahua y declaró: “Es la inversión más grande que se ha dado en México desde que estamos presentes”.

Asimismo, reconoció el trabajo de liderazgo por parte de la Presidenta Sheinbaum por buscar siempre la innovación, el desarrollo económico y manufactura avanzada en nuestro país y también agradeció el apoyo recibido por parte del Gobierno de México para concretar esta inversión, misma que se suma a los 2 mil 300 millones de dólares que ya se invirtieron en el país y dijo: “Refrendamos nuestro compromiso con México y reconociendo que su apoyo ha sido invaluable para nosotros”.