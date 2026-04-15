Se tiene que apostar por un espacio digital libre de violencia: Ingrid Gómez

Ciudad de México.- El acuerdo de colaboración voluntaria entre la Secretaría de las Mujeres con Google, Meta y TikTok para combatir la violencia digital contra las mujeres, firmado en Palacio Nacional, pone en el centro a las usuarias niñas, mujeres y adolescentes, pero sobre todo a quienes están siendo víctimas de violencia digital, afirmó la subsecretaria de Derecho a una Vida Libre de Violencia, Ingrid Gómez Saracíbar.

Con la creación de la Secretaría de las Mujeres se ha puesto especial atención en construir un modelo de gobernanza digital basado en los derechos humanos, donde las plataformas asumen responsabilidad y el Estado garantiza la protección de las personas, los derechos humanos el derecho a la denuncia y a la atención.

Agregó que lo anterior es un claro ejemplo de la corresponsabilidad que debe existir entre el sector público, privado y la sociedad, por lo que aseguró que este tipo de acuerdos “permite la coordinación y también permite allanar brechas que históricamente nos han dificultado la conversación y la atención de estos casos y por eso priorizamos canales directos de comunicación con las plataformas”.

Durante su participación en el evento “Grandes eventos, grandes responsabilidades: acciones para la protección de las niñas, niños y adolescentes en el marco del Mundial 2026”, organizado por el International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC) y TikTok, advirtió que en el mundo digital persiste la desigualdad y violencia hacia las mujeres, por lo que hizo un llamado a cerrar filas “para hacer de esta atmósfera un lugar seguro para niñas, adolescentes y mujeres”.

“Cuando una mujer es violentada en línea, las consecuencias no se quedan en lo virtual: afectan su seguridad, su salud emocional, su acceso a oportunidades y su ejercicio pleno de derechos”, indicó.

En representación de la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, en el panel titulado “Acciones de prevención y combate de la violencia digital contra las niñas, adolescentes y mujeres”, donde compartió ideas con la Jefa del área de datos y gestión del conocimiento en Organización de las Naciones Unidas en Mujeres, Teresa Banut Guerra Favela, la subsecretaria de Derecho a Vivir una Vida Libre de Violencia, Ingrid Gómez mencionó que más de 10 millones de mujeres en México han sido víctimas de ciberacoso.

Por último, recordó que la responsabilidad del Estado, principalmente de las instituciones de seguridad, dijo, es reaccionar de forma más ágil para la protección y atención de las víctimas, mejorar los mecanismos de denuncia y garantizar la no repetición de los hechos al sancionar a quienes ejercen este tipo de violencia.