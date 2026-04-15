El Festival del Adulto Mayor Telcel 2026 superó expectativas

Ciudad de México.- Con resultados que superaron las expectativas, la edición número 16 del Festival del Adulto Mayor Telcel Ciudad de México concluyó con gran éxito, consolidándose como el encuentro más importante en su tipo a nivel nacional.

El Festival se llevó a cabo del 10 al 12 de abril de 2026 en los salones Maya 1, 2 y 3 del World Trade Center Ciudad de México, donde se dispuso de más de 10 mil metros cuadrados de piso de exhibición, permitiendo una experiencia amplia, cómoda y de alto nivel para todos los asistentes. Esta fue la séptima edición en la Ciudad de México y la dieciseis a nivel nacional, manteniendo en todas sus ediciones su carácter totalmente gratuito tanto para visitantes como para asociaciones participantes, factor clave en su consolidación.

De acuerdo con Javier Sirvent, los resultados de esta edición reflejan el posicionamiento y la relevancia del evento: “Superamos las expectativas en todos los sentidos. No solo en asistencia, sino en satisfacción, participación empresarial y alcance regional.

El Festival se ha convertido en un punto de encuentro indispensable para los adultos mayores en México”.

El evento registró una asistencia total de 23,076 personas, provenientes principalmente del área metropolitana de la Ciudad de México, así como de diversos estados de la República, lo que confirma su creciente influencia regional. La distribución de visitantes por día fue la siguiente: • Viernes 10 de abril: 9,681 asistentes (42%) • Sábado 11 de abril: 5,291 asistentes (22%) • Domingo 12 de abril: 8,104 asistentes (35.1%)

Destaca el incremento en la afluencia durante los días viernes y domingo, así como una mayor participación de mujeres, información relevante para la planeación de futuras ediciones.

Uno de los indicadores más relevantes fue el Net Promoter Score (NPS) de 86.58 puntos, que confirma un alto nivel de satisfacción entre los asistentes, consolidando al Festival como una experiencia de valor. En cuanto a la difusión, las redes sociales y las recomendaciones personales continúan siendo los principales canales de conocimiento del evento.

No obstante, destaca que se duplicó el porcentaje de asistentes que conocieron el Festival a través de radio y televisión, reflejo de una estrategia de comunicación más amplia y efectiva.

En esta edición participaron 81 empresas e instituciones, ofreciendo productos, servicios, orientación y actividades enfocadas en mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

La participación de Telcel como patrocinador principal fue fundamental para fortalecer el alcance y la calidad del evento.

El Festival reafirma así su compromiso como una plataforma integral que impulsa el bienestar, la inclusión y la participación activa de los adultos mayores en la sociedad.

El Festival del Adulto Mayor Telcel es el evento más importante en México dedicado a este sector de la población, ofreciendo un espacio de encuentro con servicios, productos, conferencias y actividades culturales, con acceso totalmente gratuito. A lo largo de sus 16 ediciones, se ha consolidado como un referente nacional en atención, inclusión y calidad de vida para los adultos mayores.