CONADE firma acuerdo con municipios de Yucatán para el Mundial Social 2026

Yucatán, Méx.- En el marco del Mundial Social 2026, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y el Gobierno de Yucatán firmaron este miércoles un acuerdo de colaboración para el cuidado y mantenimiento de las canchas que participan en esta iniciativa del Gobierno de México, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La CONADE y su director general Rommel Pacheco expresaron su compromiso con los municipios que son parte de este proyecto, que promueve y fomenta el deporte y la unión en diversos sectores de la población al ser anfitriones de la máxima fiesta del futbol.

“Hoy damos un paso que se firma con convicción. Este acuerdo no es un trámite es un compromiso vivo, es cuidar espacios que transforman vidas y garantizar que cada cancha del Mundialito tenga futuro”, comentó.

“El Mundial Social no es solo un programa deportivo. Es un movimiento nacional, una iniciativa de nuestra Presidenta que lleva esperanza, que construye comunidad y abre oportunidades a miles de niñas, niños y jóvenes en México”, aseguró Rommel Pacheco.

Durante la asamblea, celebrada en Mérida y con la presencia del gobernador Joaquín Díaz Mena, se hizo énfasis en el trabajo en equipo que reúne también a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar (SIB), Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).

Con ello, se enfatizó en que la emoción del Mundial de Futbol de la FIFA 2026 no se quede en los estadios, sino que se viva en las calles, escuelas y comunidades y que este legado trascienda más allá del evento de este verano fortaleciendo el tejido social.

El acto contó con la presencia de Ana Gabriela Villanueva, directora general de Obras Comunitarias de la SEDATU; Erick Eduardo Zamudio, subdirector de Gestión Social región Sur Sureste de la SEDATU; Ana Luisa Guzmán, Regional DGCOR de la SEDATU; Marcos Alejandro Celis, titular de la OR Yucatán de la SEDATU; Alaine Patricia López, secretaria de Infraestructura para el Bienestar del Estado de Yucatán; Armin Lizama, director del IDEY y Wendy Méndez, presidenta honoraria del Sistema DIF en Yucatán.