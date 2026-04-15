Reforzarán verificación de tortillerías del EdoMéx para evitar abusos

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Aunque se rumoró que a partir del 15 de abril se aplicaría un aumento de dos a cuatro pesos en el precio de la tortilla, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), aseguraron que no existe justificación para dicho incremento y por ello, reforzarán las verificaciones en las tortillerías del Estado de México y el resto del país para evitar abusos.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), actualmente realizan un monitoreo de precios en 603 tortillerías a nivel nacional a través del programa Quién es Quién en los Precios.

De manera conjunta, la PROFECO y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) subrayaron que no existe un aumento en el costo del maíz en grano ni de la harina de maíz que justifique un alza en este producto básico para las familias mexicanas.

Asimismo, la PROFECO en el Estado de México indicó que durante las visitas a las tortillerías invitan a los proveedores a calibrar sus instrumentos para garantizar kilos completos para las y los consumidores.

Es por ello que, para evitar abusos, también revisan el padrón de tortillerías de las Cámaras firmantes que le proporciona la Secretaría de Economía para verificar el porcentaje de cumplimiento y presentar un reporte mensual.

Ambas dependencias, afirmaron que por la importancia de este alimento, la mayoría de las asociaciones nacionales de la industria de la masa y la tortilla y las principales empresas harineras participan en el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, en el que han asumido el compromiso de mantener la estabilidad en los precios y avanzar gradualmente en su reducción, conforme a las condiciones del mercado.