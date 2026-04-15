Mundial de Futbol impulsará desarrollo económico y turístico en el EdoMéx: González

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- El Estado de México se encamina a convertirse en uno de los principales beneficiarios del Mundial de Futbol, gracias a su ubicación estratégica, su infraestructura y su amplia oferta turística y de servicios. Autoridades estatales han destacado que este evento no solo traerá consigo una importante derrama económica, sino también oportunidades de crecimiento sostenido en distintos sectores.

En entrevista, la secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, destacó que se estima que la entidad podría captar alrededor de 460 millones de dólares, equivalentes a 7 mil 960 millones de pesos, cifra que refleja el potencial del estado para atraer a visitantes que, ante la alta demanda en la capital del país, buscarán alternativas cercanas para hospedarse, consumir y realizar actividades recreativas.

Uno de los principales beneficios se verá en el sector turístico, en sitios emblemáticos como Teotihuacán que se perfilan como puntos clave para la llegada de visitantes nacionales e internacionales, lo que generará un aumento significativo en la afluencia y en el consumo de servicios asociados. A esto se suman los Pueblos Mágicos, que contarán con estrategias de promoción y actividades especiales para aprovechar el flujo turístico durante el Mundial.

En materia hotelera, el panorama es favorable, ya que, de acuerdo a la funcionaria, se reporta una alta demanda de reservaciones tanto en el Valle de México como en el Valle de Toluca, con niveles cercanos a la ocupación total, especialmente en zonas cercanas a aeropuertos. Este comportamiento anticipa una dinámica económica positiva para el sector de hospedaje y servicios relacionados.

El impacto también alcanzará a restaurantes, comercios y prestadores de servicios, que verán incrementada su actividad debido al flujo constante de visitantes.

Esta cadena de consumo fortalecerá el mercado interno y permitirá a pequeñas y medianas empresas integrarse a la derrama económica generada por el evento.

Otro beneficio relevante será el impulso a la infraestructura y a la promoción turística, debido a que el gobierno estatal prevé la implementación de nuevos productos como la Ruta de la Flor y la Ruta del Mezcal, iniciativas que buscan diversificar la oferta y prolongar la estancia de los visitantes. Estas acciones no solo tendrán efectos durante el Mundial, sino que serán permanentes en términos de posicionamiento y desarrollo regional.

Además, la exposición mediática asociada al evento colocará al Estado de México en un escaparate internacional, permitiendo mostrar su riqueza cultural, histórica y gastronómica, posicionamiento que podría traducirse en futuras inversiones y en un incremento sostenido del turismo más allá del evento deportivo.

Finalmente, subrayó que la cercanía con la Ciudad de México será un factor determinante para canalizar los beneficios económicos hacia el territorio mexiquense, consolidándolo como un destino complementario clave durante el Mundial.

Así, más allá de la euforia deportiva, el Estado de México se prepara para convertir el Mundial de Futbol en una plataforma de crecimiento económico, generación de empleo y fortalecimiento de su vocación turística.