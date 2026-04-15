Gobernadora y alcalde de Toluca dan arranque a trabajos de pavimentación

Toluca, Méx.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el presidente municipal Ricardo Moreno Bastida, dieron el banderazo al arranque de trabajo a la pavimentación intensiva en la avenida Gómez Farías, ello como parte de una nueva etapa en la recuperación de sus vialidades.

Ahí, tanto la gobernadora Delfina Gómez como el alcalde Ricardo Moreno coincidieron en que, con voluntad, trabajo en equipo y una adecuada administración de los recursos públicos, es posible transformar las calles en beneficio de las y los toluqueños.

La mandataria estatal, destacó la importancia de que los municipios trabajen con responsabilidad en el uso de los recursos públicos y prioricen acciones de infraestructura, particularmente en materia de caminos, al señalar que estas decisiones pueden marcar una ruta de desarrollo para las demarcaciones.

“Devolver la belleza y el esplendor a Toluca es posible gracias a la visión transformadora del alcalde, y reconoció el uso responsable de los ahorros generados el año anterior para la adquisición de maquinaria que permitirá rehabilitar esta importante vialidad de la capital”, dijo la gobernadora ante funcionarios municipales y vecinos de la colonia San Sebastián de Toluca.

Los trabajos en un tramo de más de 16 mil metros cuadrados. Con la nueva etapa en la rehabilitación de sus calles con la salida del “Diablo Dragón de la Pavimentación”, una maquinaria que ya comenzó a operar para dejar atrás el problema de los baches.

Moreno Bastida, destacó su orgullo de ser toluqueño y señaló que esta estrategia no se limita a tapar baches, sino que busca transformar de raíz la infraestructura vial. Subrayó que en Toluca no solo se atiende lo urgente, sino que se construyen soluciones duraderas para evitar que esta problemática se repita.

Vecinos de la zona atestiguaron el inicio de los trabajos, que forman parte de un plan para intervenir calles en distintos puntos de la ciudad, principalmente en zonas con alto tránsito.

El gobierno municipal aseguró que la maquinaria fue adquirida con recursos propios, por lo que no se generó deuda, y adelantó que este esquema se replicará en otras vialidades para acelerar la mejora de las calles.

Por otro lado, en entrevista, la gobernadora mexiquense Delfina Gómez Álvarez hizo un llamado a los 125 municipios a trabajar en equipo y administrar adecuadamente los recursos, pues ello, dijo, permite generar mejores resultados en beneficio de la población.