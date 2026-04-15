Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, acerca más de 125 trámites gratuitos: Contreras

Huixquilucan, Méx.- A más de un año de la apertura del Centro de Justicia Cívica, espacio único en su tipo a nivel nacional, se han realizado alrededor de seis mil 500 procedimientos, con el objetivo de fortalecer la justicia en el territorio, y más de siete mil solicitudes vecinales se han atendido de manera directa con el programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, lo que reafirma el compromiso de un gobierno cercano con la gente, para escuchar y resolver sus necesidades, comentó la alcaldesa Romina Contreras Carrasco.

En el marco de la inauguración de las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social en Huixquilucan, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que, desde el inicio de su administración, se mantienen los esfuerzos para facilitar el acceso a la justicia social, pues con el Centro de Justicia Cívica de Huixquilucan, inaugurado en abril de 2025, se busca evitar que los problemas cotidianos escalen a conductas delictivas o actos de violencia, mediante el diálogo y la conciliación.

“Quiero compartirles que estamos trabajando en la justicia social, en 2025, pusimos en marcha el Centro de Justicia Cívica, un espacio único en su tipo a nivel nacional, que cuenta con todos los estándares estatales en la materia, donde se han realizado alrededor de seis mil 500 procedimientos, con el objetivo de garantizar la justicia y mantener la paz entre los habitantes de Huixquilucan”, expresó la presidenta municipal.

Indicó que, a la par, a través de 170 jornadas semanales de “Huixquilucan Contigo 24/7”, se han atendido más de siete mil solicitudes vecinales, en un tiempo de respuesta menor a 48 horas, lo cual permite consolidar un gobierno humanista, que fomenta la transparencia y crea políticas públicas que se adaptan a las necesidades reales de la gente.

“A través de este programa hemos visitado las 49 comunidades y 22 fraccionamientos por cuatro ocasiones, lo que también nos ha permitido acercar trámites y servicios a la población, sin que tenga que trasladarse largas distancias para gozar de ellos”, enfatizó Contreras Carrasco.

La presidenta municipal agradeció al Gobierno del Estado de México y a la Consejería Jurídica por incluir a Huixquilucan en las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, para acercar más de 125 trámites y servicios, federales y estatales, de manera gratuita o a bajo costo a la población más vulnerable y a las comunidades más alejadas.

El subconsejero Jurídico y de Derechos Ciudadanos del Gobierno del Estado de México, Antony Addir Ortega Salazar, señaló que, a través de las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, se han recorrido dos veces los 125 municipios de la entidad, en beneficio de más de 300 mil familias mexiquenses.

“Únicamente en la voluntad compartida se edifica y consolida la justicia, se renueva la confianza y se abre camino hacia un destino donde cada ciudadano pueda vivir de manera digna y llena de oportunidades, bajo esa misma visión, con la presidenta Romina Contreras, vamos bien y vamos a ir mejor. Grandeza y gloria para Huixquilucan”, dijo.

Dicha Caravana permanecerá en el terreno del Tianguis de San Martín, en la Cabecera Municipal de Huixquilucan, hasta el sábado 18 de abril, en un horario de 09:00 a 15:00 horas, donde funcionarios de 29 instancias de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Entre los trámites que se ofrecen en beneficio de los huixquiluquenses, de manera gratuita o a bajo costo, se encuentran registros de nacimiento extemporáneos, expedición de copias certificadas de actas del Registro Civil o CURPS, regularización de propiedades, testamentos, cancelación de hipotecas, trámite de licencias de manejo y actas de matrimonio, entre otros.